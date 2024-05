ZDF-Fernsehgarten am Sonntag: Diese Stargäste werden zu spaßigem Motto erwartet

Mainz - Am vergangenen Sonntag verwandelte sich der ZDF-Fernsehgarten zu einem riesigen Trödelmarkt und auch an diesem Wochenende grüßt Moderatorin Andrea "Kiwi" Kiewel (58) natürlich wieder von Deutschlands größter Open Air Show. Welche Gäste kommen und wie das Motto lautet, lest Ihr hier.