ZDF-Fernsehgarten: Angst vor nackter Kiwi und Mann ohne Unterleib

Mainz - Am heutigen Sonntag war es ein Mal mehr so weit: Das absolute Highlight der ZDF-Fernsehgarten-Saison stand mit dem Mallorca-Special auf dem Programm. Doch neben gewohnten Aussetzern der Moderatorin und heftiger Frotzelei aus dem Netz, galt es für die Fans des Formats eine weitere, bittere Pille zu verdauen.

Wie bereits im Vorfeld angekündigt, wurde die seit über 35 Jahren ausgestrahlte Unterhaltungsshow nämlich lediglich zeitversetzt und als Aufzeichnung im ZDF-Programm präsentiert. Live durften sich lediglich die Zuschauer vor Ort auf dem Mainzer Lerchenberg an dem erfreuen, was Andrea "Kiwi" Kiewel (58) und Gäste für sie vorbereitet hatten.

Wurden beim Mallorca-Special sehnlichst von den Fernsehgarten-Zuschauern vermisst: Toupet-Träger Ikke Hüftgold (46, bürgerlich Matthias Distel) sowie Schlager- und Porno-Queen Mia Julia Brückner (36). © Montage: Rolf Vennenbernd/dpa, Hannes P. Albert/dpa

Dabei handelte es sich um niemand geringeres als ESC-Vorentscheid-Teilnehmer Ikke Hüftgold alias Matthias Distel (46) sowie Schlager- und Porno-Queen Mia Julia Brückner (36). Während ersterer seine Absage und Kritik am Mallorca-Fernsehgarten noch ganz öffentlich kundtat, war Mia Julias Präsenz am echten Ballermann gefordert.

Zumindest für die weiblichen Fans gab's dann aber doch noch was zu gucken. Denn mit Olympia-Kanute Hannes Aigner (34) warf sich ein wahrer Optik-Augenschmaus in den Fernsehgarten-Pool. Aber auch er blieb von einigen spitzfindigen Kommentaren nicht verschont. So wurde er aufgrund seiner sitzenden Position in seinem Sportgerät kurzerhand zum "Mann ohne Unterleib" - das muss man erstmal sacken lassen.

Eine mental ebenfalls enorme Belastungsprobe erwartete die Zuschauer über die gesamte Sendung hinweg außerdem, weil befürchtet werden musste, dass sich "Kiwi" spätestens zum Ende der Sendung entkleiden würde.

Doch zu milde, meist regnerische Temperaturen auf dem Lerchenberg sowie die wahrscheinliche Angst vor einem Rüffel, ließen die Befürchtung der Twitter-Gemeinde dann doch nicht wahr werden.

Die bittere Aufzeichnungs-Pille bleibt übrigens nicht die einzige für alle Fernsehgarten-Fanatiker. Denn am kommenden Sonntag (6. August) wird es anstatt einer Live- lediglich eine Best-of-Sendung der Unterhaltungsshow geben. Grund ist ein Mal mehr die FIFA-Frauenfußball-WM.