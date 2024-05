ZDF-Fernsehgarten: Diese Stargäste kommen zur Trödel-Ausgabe am Sonntag

Mainz - Für viele Menschen hat das Wochenende seit dem Start des ZDF-Fernsehgartens endlich wieder einen Sinn. Auch am kommenden Sonntag grüßt Andrea Kiewel (58) wieder aus der rheinland-pfälzischen Hauptstadt Mainz und hat zahlreiche Stargäste am Start.

Seit mittlerweile über 20 Jahren moderiert TV-Legende Andrea "Kiwi" Kiewel (58) bereits den ZDF-Fernsehgarten und begrüßt auch am Sonntag wieder spannende Gäste. © ZDF/Ralph Orlowski

Die Zeit vergeht wie im Flug und so steht am Sonntag bereits die dritte Ausgabe der größten Open-Air-Show Deutschlands in diesem Jahr an.



Dieses Mal steht das bunte Treiben auf und abseits der ZDF-Bühne ganz im Zeichen des Handelns und Verkaufen. Unter dem Motto "Flohmarkt" verwandelt sich das Gelände des Mainzer Lerchenbergs zu einem riesigen Trödelmarkt.

Neben den vielen Shoppingmöglichkeiten geben aber natürlich auch wieder einige prominente Gäste ihr musikalisches Können zum Besten.

Mit dabei sind Karsten Walter (31), Deutsch-Pop-Ikone Laith Al-Deen (52), Latino-Sänger Juan Daniél (38) gemeinsam mit der Band Marquess sowie das Duo Lina Bó und die Schlagerkünstler Sonia Liebing (34), Peggy March (76) und Nik P. (62).