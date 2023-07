ZDF-Fernsehgarten: Ein Popo-Skandal, absolute Ratlosigkeit und dubiose Umfragen

Mainz - Vor allem die Twitter-Bubble wartete sehnsüchtig darauf: Auch am heutigen Sonntagmittag war es wieder Zeit für den ZDF-Fernsehgarten . Während auf dem Mainzer Lerchenberg vor alle die beginnende Urlaubssaison zelebriert werden sollte, sorgte direkt zum Auftakt ein im wahrsten Sinne des Wortes handfester "Skandal" für ein mulmiges Gefühl bei Moderatorin Andrea Kiewel (58).

Den Auftakt durfte hierbei Griechenland machen, welches traditionell mit einem Sirtaki-Tänzchen und Folklore-Musik präsentiert wurde. Und weiter ging der Urlaubs-Fernsehgarten in den nächsten Mittelmeer-Staat - nach Spanien. Hier wurde es erstmals so richtig lecker.

Denn bis auf Schlagersängerin und "DSDS"-Siegerin Beatrice Egli (35) konnte diese nämlich nicht allzu viel mit dem Großteil des sonntäglichen Line-ups anfangen. Im Vordergrund sollte aber trotz allem das Thema Urlaub stehen. Dementsprechend setzte "Kiwi" zu einer musikalischen und kulinarischen Rundreise quer über den Globus an.

Die 58-Jährige kommentierte das aus dem Affekt heraus mit einem aufgeregten "Sie haben mir an den Po gefasst", ehe sie schon wieder weitestgehend gut gelaunt, aber auch etwas ratlos drein blickend, mit dem Programm fortfuhr. Ähnlich ratlos waren die ZDF-Fernsehgarten-Fans bereits im Vorfeld der Sendung gewesen.

Denn kaum hatte "Kiwi" im knallgelben Zweiteiler die Bühne betreten und ihre rhythmisch klatschenden Zuschauer begrüßt, wagte sie sich auf einen - wie sich später herausstellen sollte - verhängnisvollen Lauf durch die Ränge. Hierbei touchierte sie ein im Publikum sitzender Mann leicht am Po.

Immer noch keine Haare, aber immer noch viele Fans: Auch Right Said Fred mischten beim aktuellen ZDF-Fernsehgarten mit. © Instagram/rightsaidfredofficial

Zubereitet vom Drittplatzierten der jüngsten Paella-Weltmeisterschaft durften die einstige Leistungsschwimmerin und Konsorten in den Genuss des spanischen Nationalgerichtes auf Reisbasis kommen - Schmatz!

Als es praktisch in Richtung Halbzeit der Show ging, war schließlich die inoffizielle Heimat des Fußballs, Brasilien, an der Reihe. Beim Gedanken an das Land des Sambas, Karneval und der freizügigen Outfits ließ dann auch Kiewel wieder ihre oft verpönte, leicht übergriffig wirkende Art aufflammen.



Im Anschluss an eine Performance traditioneller Samba-Tänzer sowie dem Einsatz der Kult-Band "Bellini" ertappte sie einen Zuschauer, der auf dem Lerchenberg seinen Geburtstag beging, mischte sich unter die Feiernden und stimmte ein Ständchen an.

Natürlich war das gefundenes Fressen für die gesamte Twitter-Community. Die echauffierte sich derweil nicht nur über Outfit und Aufdringlichkeiten der gebürtigen Ost-Berlinerin. Zudem sorgte eine verpatzte Ansage der 80er-Jahre Musik-Ikonen "Right Said Fred": "Sag mal, Kiwi, warum hast Du es mir gerade jetzt versaut?", entfuhr es da beispielsweise einem User.

Darüber hinaus entflammten durch Kiewels wiederholt aufgedrehte Art auch dubiose Umfragen wie diese: "Was ballert Kiwi", wollte ein weiterer Twitterer wissen - und lieferte als Antwortmöglichkeiten kurzerhand harte Drogen wie Kokain oder MDMA (Ecstasy).