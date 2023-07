ZDF-Fernsehgarten: Fans kochen vor Wut - Sorge um Jürgen Milski

Mainz - Der ZDF-Fernsehgarten kam am vergangenen Sonntag in zeitversetzter Version daher. Während sich die Zuschauer der Unterhaltungssendung damit aufgrund der Vorankündigung halbwegs abfinden konnten, sorgte ein anderer Programmpunkt für Empörung. Zudem kam es zu einem wahren Schreckmoment um Jürgen Milski (59).

Moderatorin Andrea Kiewel (58) führte am gestrigen Sonntag wie gewohnt durch das Mallorca-Special - diesmal aber zeitversetzt. © Boris Roessler/dpa

Aufgrund des parallel stattfindenden WM-Gruppenspiels der deutschen Fußballfrauen ausnahmsweise mal nicht live vom Mainzer Lerchenberg führte Dauer-Moderatorin Andrea Kiewel (58, klebt seit 2000 nahezu durchgängig an den Moderationskarten) durch das heißbegehrte Mallorca-Special.

Mit an Bord waren hierbei wahre Ballermann-Giganten wie Tim Toupet (51), Peter Wackel (46) oder Lorenz Büffel (44). Zudem gab sich auch Ex-"Big Brother"-Liebling und Partybarde Jürgen Milski gemeinsam mit seinem Bruder Peter die Ehre. Und der einstige 9Live-Telefon-Quizmaster sollte direkt für großes Raunen beim vor Ort befindlichen sowie auch dem TV-Publikum sorgen.

Im Rahmen eines Wettbewerbs um die Krone als Mallorca-Champion, an dem auch Lorenz Büffel (44), Tim Toupet (51) und Partysängerin Marry (42) teilnahmen, legte Jürgen alles in die Waagschale, als es darum ging, einen Parcours durch Hüpfburgen am erfolgreichsten zu meistern.

In der zweiten Runde legte der Blondschopf einen tollkühnen Hechtsprung an den Tag, um im allerletzten Moment noch das Ziel zu erreichen. Hierbei landete er mit voller Wucht auf seinem Gesicht, glücklicherweise gerade noch so auf einer der Matten.