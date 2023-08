ZDF-Fernsehgarten: Kiwi empfängt Cordalis und Drews zum Schlagerfestival

Mainz - Wenn am morgigen Sonntag Moderatorin Andrea "Kiwi" Kiewel (58) die Gäste und Zuschauer begrüßt, dann ist "Schlagerfestival" beim ZDF-Fernsehgarten : Von 12 Uhr an stehen in der ebenso beliebten wie berüchtigten TV-Show Neuinterpretationen bekannter "Kultschlager" auf dem Programm.

Die ehemalige Leistungsschwimmerin Andrea "Kiwi" Kiewel (58) moderiert schon seit vielen Jahren den ZDF-Fernsehgarten. © ZDF/Ralph Orlowski

Dabei können sich die Fernsehgarten-Fans wieder auch eine Liveshow aus dem ZDF-Gelände in Mainz-Lerchenberg freuen, nachdem am zurückliegenden Sonntag aufgrund der Fußball-Weltmeisterschaft der Frauen nur eine Best-of-Folge mit Szenen aus dem Jahr 2022 gesendet wurde.

Unter den angekündigten Mehr-Oder-Weniger-Stars fallen zwei große Namen auf: Cordalis und Drews.

Doch dahinter stehen nicht der wiederauferstandene Costa Cordalis (der 2019 im Alter von 75 Jahren starb) oder der selbsternannte König von Mallorca Jürgen Drews (78).

Vielmehr ist es der Nachwuchs der Schlager-Promis, der sich zu einem Duo zusammengeschlossen hat: Lucas Cordalis (56) und Joelina Drews (27).

Gemeinsam werden sie im ZDF-Fernsehgarten eine deutsche Version von "And When The Rain Begins to Fall" mit dem Titel "Wenn der Regen auf uns fällt" performen.