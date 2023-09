ZDF-Fernsehgarten: Kiwi feiert "Oktoberfest" mit Flitzer von "Die Partei"

Mainz - Es war der letzte ZDF-Fernsehgarten aus Mainz der Saison: Am heutigen Sontag stand die ebenso beliebte wie berüchtigte Live-Show ganz im Zeichen des Mottos " Oktoberfest ". Die Sendung sei "Weiß-Blau" versprach ein Sprecher aus dem Off zu Beginn – und stellte Kult-Moderatorin Andrea "Kiwi" Kiewel (58) als die "Resi vom Lerchenberg" vor.

Auch beim letzten ZDF-Fernsehgarten aus Mainz in diesem Jahr führte Moderatorin Andrea "Kiwi" Kiewel (58) wieder mit überbordender guter Laune durch die Live-Show. © ZDF/Marcus Höhn

Das zum Teil bayerisch kostümierte Publikum im Show-Areal in Mainz-Lerchenberg war wie gewohnt euphorisch und feierte die Moderatorin frenetisch, als die in einem blau-weiß ausstaffierten Wagen von einem Traktor in das Gelände gezogen wurde.

Dabei war die 58-Jährige zwar nicht in ein klassisches Dirndl gekleidet, aber zumindest ging die Kombination aus rotem Kleid und rosa geschmückter Schürze mit bunten Applikationen in die entsprechende Richtung.

Der heutige Fernsehgarten sei das "größte Oktoberfest live im deutschen Fernsehen jetzt" frohlockte die Moderatorin – und die Zuschauer auf den Rängen jubelten.

Die Fernsehgarten-Nörgler auf "X" (vormals "Twitter") waren selbstverständlich ebenfalls zur Stelle. "Der allerletzte #Fernsehgarten vom Lerchenberg. Bitte, habt Erbarmen mit uns" (Schreibweise aller Zitate redaktionell angepasst), war einer ihrer Kommentare zum Beginn der Live-Show.

Einige der Nörgler jubelten jedoch kurz darauf: Kiwi begrüßte Fernsehkoch Armin Roßmeier (74), der - passend zum Motto - später "Laugen-Leckereien" präsentieren würde.

Danach sorgte die Band "Münchner Zwietracht" für eine erste musikalische Einlage.