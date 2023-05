"Kiwi" kalt erwischt: Paar aus Sachsen crasht "ZDF-Fernsehgarten"

Weil das aber eben an der Moderatorin vorbeigegangen war, wurde das ganze Prozedere für sie und die TV-Zuschauer noch einmal zelebriert. Eine eher unangenehme Angelegenheit, fanden die meisten Kommentatoren auf Twitter.

Eine der ersten prominenten Musiknummern, die da auf dem Lerchenberg am heutigen Sonntag präsentiert wurden, waren Die Prinzen. Die nicht mehr ganz taufrischen Jungs aus Leipzig sorgten mit einem Medley für Stimmung beim ohnehin bestens aufgelegten Publikum und machten nebenbei Werbung für ihre Tournee.

"Im Hintergrund macht einer 'nen Heiratsantrag und keiner bekommt's mit, und weil's so peinlich war und Kiwi es nicht mitbekam, wird's einfach wiederholt, wie peinlich ist das denn", heißt es da zum Beispiel nicht ganz unpassend. "Ich hätte bei der Wiederholung 'nein' gesagt."

Aber wie kamen die Zuschauer eigentlich so problemlos auf die Bühne? "Wir haben uns einfach an der Ecke durchgedrängelt", erklärte der glückliche Ehemann in spe mit einem Schulterzucken.

Das sorgte dann dafür, dass in der "Fernsehgarten"-Community auf Twitter darüber spekuliert wurde, ob die Security auf dem Lerchenberg vielleicht gerade ein kleines Nickerchen in der Sonne gemacht hatte.