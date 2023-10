ZDF-Fernsehgarten: Kiwi sorgt mit lasziven Zungenspielen für Aufsehen!

Hamburg/Mainz - Grande Finale! Ein letztes Mal in diesem Jahr lud Moderatorin Andrea "Kiwi" Kiewel (58) noch einmal zum allseits beliebten ZDF-Fernsehgarten ein. Diesen wie letzten Sonntag allerdings im Rahmen der "Fernsehgarten on Tour"-Ausgabe von den Hamburger Landungsbrücken.

Am heutigen Sonntag ebenfalls im Publikum: mehrere Leute aus dem Rettungsdienst und der Feuerwehr, die später noch einen vorerst geheimen Trick vorführen sollten. Mit Slackline, verbundenen Augen und Zauberwürfel, verriet Kiwi lediglich.

Als dann kurz darauf Profisänger Joey Heindle (30) die Bühne betrat, schwappte die gute Laune auf St. Pauli zum ersten Mal so richtig über.

Um möglichst klischeemäßig weiterzumachen, durfte natürlich auch der Ur-Hamburger Steffen Henssler (51) nicht fehlen, der einem Promi-Team bestehend aus Jimi Blue Ochsenknecht (31), Nina Bott (45), Joachim Llambi (59) sowie Ulla Kock am Brink (62) das Kochen beibringen sollte - oder zumindest mal ein Gericht für den heutigen Tag.

Aufgrund der ungewohnt schweren Aufgabe kam echte "Wetten, dass..?"-Stimmung im Outdoor-Studio auf. Innerhalb von zweieinhalb Minuten musste Ruben das ganze Vorhaben schaffen, doch er hatte am Ende einen kleinen Fehler im Würfel. Das blinde Slackline-Laufen meisterte er hingegen mit Bravour - schade drum!

Einige X-User (vormals Twitter) vermuteten bei den aufgezählten Utensilien bereits Dinge aus Kiwis Schlafzimmer, aber falsch gedacht. Tatsächlich versuchte "Master of Desaster" (Kiwis Aussage) Ruben Langer mit verbundenen Augen, über eine von Feuerwehr und Rettungsdienst gespannte Slackline zu laufen und dabei auch noch einen Zauberwürfel zu lösen.

Nach einer musikalischen Einlage der deutschen Pop-Band Orange Blue durfte endlich auch Olivia Jones (53) in ihrer Kiez-Heimat mitwirken. Kiwi drängte sich bei Olivias Anblick eine Frage ganz besonders auf: "Wie viele Perücken hast du?" Die Antwort erstaunt dann doch. Satte 100 Perücken besitzt die berühmte Dragqueen und dann wurde es noch wilder. In der Küche bewahre sie die Haarteile auf - unter anderem sogar im Backofen!

Im weiteren Gespräch bezeichnete sich Kiwi selbst als Fernsehgärtnerin und ergänzte lasziv, sich in den Haaren zwirbelnd: "Nur die harten kommen in den Garten und die Härteren werden Gärtnerin". Daraufhin gab es außerdem eine gekonnte Präsentation ihrer äußerst langen Zunge. Die fiel auch Olivia gleich auf: "Was hast du denn für ne lange Zunge, das ist ja Wahnsinn"! Im Anschluss wurde weitergemacht, als wäre nichts gewesen. Gute-Laune-Musikerin Lina Bó performte ihren Hit "Weiblich".