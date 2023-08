ZDF-Fernsehgarten mit schlüpfrigen Fotos von Kiwi: "Und das ist richtig!"

Mainz - Nachdem am letzten Sonntag die Live-Sendung fußballbedingt ausgefallen war , startete der heutige ZDF-Fernsehgarten mit einem "Schlagerfestival" und frenetisch feierndem Publikum von Beginn an mit Vollgas durch.

Das bunte Schlager-Treiben im ZDF-Fernsehgarten setzte sich fort. Nachdem eine Artistin ihr Talent unter Beweis gestellt hatte, ihre Garderobe blitzschnell zu wechseln, war der Auftritt von Musikern mit großen Namen ein weiterer Höhepunkt der Show.

Joelina Drews (27), die Tochter des selbsternannten Königs von Mallorca Jürgen Drews (78), und Lucas Cordalis (56), Sohn des 2019 im Alter von 75 Jahren verstorbenen Costa Cordalis, traten als Duo auf und sangen eine deutsche Version von "And When The Rain Begins to Fall" mit dem Titel "Wenn der Regen auf uns fällt".

Auf Twitter ernteten die beiden dafür böse Kommentare: "Wow, war das furchtbar. Cordalis und Drews" ist nur ein Beispiel.