ZDF-Fernsehgarten: Nach Sarah-Engels-Schock wird Andrea Kiewel zum Tier

Mainz - Diesen Schock galt es erst einmal zu verdauen. Nicht nur, dass sich der ZDF-Fernsehgarten mit großen Schritten dem Saisonende nähert, darüber hinaus musste mit der plötzlichen Absage von Stargast Sarah Engels (31) umgegangen werden. Highlights jeglicher Natur gab es am heutigen Sonntagnachmittag dennoch.

Für etwas Aufheiterung angesichts der gedrückten Stimmung sorgten aber direkt zum Auftakt die Stars der jüngsten Fernsehgarten-Ausgabe - tierische Zeitgenossen jeglicher Art. Neben Igel- und Nilpferd-Nachwuchs erfreuten sich die Zuschauer unter anderem auch an den jüngst zur Welt gekommenen Panda-Babys aus dem Berliner Zoo.

Zur Verwirrung aller führte Kiewel sämtliche Maskeraden zuvor am eigenen Leib vor. Vom leicht übergewichtig wirkenden Nashorn bis hin zum augenscheinlich an einem gewaltigen Kater leidenden Pandabären war alles dabei.

Im Rahmen eines gigantischen Hindernis-Parcours wurden im Laufe der Show zehn Kandidaten auserkoren, die hierbei die Protagonisten darstellen sollten. Erschwerend kam dabei aber hinzu, dass sie allesamt in einem großen, aufblasbaren Tierkostüm an den Start gehen sollten.

Einmal mehr zeigte die gebürtige Ost-Berlinerin vollen Körpereinsatz für ihre Show und das anwesende Publikum. © Ralph Orlowski/ZDF/dpa

Für die enorm lästerfreudige Community auf X gab es aber auch darüber hinaus noch jede Menge Futter. So avancierten Themenblöcke wie das Koch-Intermezzo mit Pfannenschwinger Armin Roßmeier (75), in dem es hauptsächlich um sämtliche Varianten von Milch ging, sowie ein Ausflug in die Welt Igel zu etwas zu langatmigen Lückenfüllern.

Begleitet wurde das Ganze schließlich von eher plumpen Frotzeleien über die Künstler-Outfits - beispielsweise eine vermeintliche Mülltüte, die sich Sängerin Maite Kelly (44) angeblich aus Gründen der Nachhaltigkeit umgebunden hatte - oder die tiefsinnig daherkommende Frage, ob eine Künstler-Karriere erst beginne oder bereits im freien Fall sei, sobald man im Fernsehgarten auftrete.

Die folgenden Zeilen lesend ist für eingefleischte Kiwi- und Fernsehgarten-Fans Nervenstärke bewahren angesagt. Denn am kommenden Sonntag (29. September) geht die letzte Ausgabe der diesjährigen Saison auf dem Mainzer Lerchenberg an den Start. Traditionell gibt es zum Abschluss das große Oktoberfest.

Ganz am Ende ist der Fernsehgarten dann aber doch nicht. Zweimal meldet sich die 59-Jährige nochmals aus Schwerin, wo der "Fernsehgarten on Tour" an den beiden darauffolgenden Sonntagen abgehalten wird.