Sorgen um Solea: Tochter von Sarah Engels in Klinik, Absage für ZDF-Fernsehgarten

Sorgenvolle Nachrichten von Sarah Engels (31): Ihre Tochter Solea (2) liegt im Krankenhaus. © Bildmontage: Instagram/sarellax3 (Screenshots)

Eigentlich hätte die Ex-Frau von Ex-"DSDS"-Gewinner Pietro Lombardi (32) am heutigen Sonntag im ZDF-Fernsehgarten auftreten sollen. Doch Sarah hat ihre Teilnahme an dem Kult-Format mit Gastgeberin Andrea Kiewel (59) abgesagt.

Am Samstagabend meldete sich die Kölnerin mit italienischen Wurzeln plötzlich in ihrer Instagram-Story zu Wort und hatte dabei keine guten Nachrichten für ihren Millionen Fans im Gepäck.

"Leider werde ich morgen beim 'Fernsehgarten' nicht dabei sein, da ich mit meiner kleinen Maus im Krankenhaus bin", erklärte die "Te Amo Mi Amor"-Interpretin kurz und bündig. Mit "Maus" dürfte in diesem Fall eindeutig ihre zweijährige Tochter Solea Liana gemeint gewesen sein.

Weitere Details, was der jüngeren Halbschwester von Sohnemann Alessio (9) genau fehlt, verriet Engels vorerst nicht. Ergänzend fügte sie lediglich noch hinzu: "Danke für euer Verständnis. Ich habe euch lieb." Danach endete der Post.