Großes "Kiwi"-Jubiläum und vieles mehr: Das erwartet Euch 2025 im "ZDF-Fernsehgarten"!

Mainz - Das ZDF hat nun weitere Details der kommenden " Fernsehgarten "-Saison bekannt gegeben. Zu den Highlights zählen dabei Klassiker wie die "Mallorca-Party" und das " Oktoberfest ", aber auch eine Show zum ESC 2025 in der Schweiz und vor allem Andrea "Kiwi" Kiewels (59) 25-jähriges Jubiläum als Moderatorin der Kultsendung!

Andrea "Kiwi" Kiewel (59) moderiert seit 25 Jahren den "ZDF-Fernsehgarten". Das wird natürlich groß gefeiert! © Sascha Baumann/ZDF/dpa

Der Saison-Auftakt wird am 4. Mai gefeiert. Bereits zwei Wochen später (18. Mai) stehen der Eurovision Song Contest und die Schweiz als Austragungsland im Mittelpunkt der Show - ein Tag, nachdem die neue ESC-Gewinnerin oder der -Gewinner in Basel gekürt werden. Und seit Stefan Raab (58) höchstpersönlich wieder die Geschicke der deutschen Teilnehmer in die Hand genommen hat, könnte es vielleicht sogar etwas zu feiern geben.

Schon am Sonntag darauf (25. Mai) lädt "Kiwi" zum "SchlagerDARTEN" ein. Bereits 2023 waren mit Gabriel Clemens (41) und Max Hopp (28) zwei bekannte Gesichter der hiesigen Darts-Szene eingeladen gewesen, um mit prominenter Unterstützung Pfeile und anderes auf diverse Zielscheiben zu werfen. Vermutlich versucht in diesem Jahr neben den Profis die ein oder andere Schlagergröße ihr Glück.

Überhaupt kommt der Schlager wie immer nicht zu kurz beim Fernsehgarten. So steht neben einem "Hit-Marathon" (11. Mai) oder der allseits beliebten "Schlagerparty" am 10. August unter anderem auch ein "Discofox"-Special (29. Juni) an, bei dem sicherlich ordentlich geschwoft wird.

Darüber hinaus erwarten die Fans noch nicht näher zu definierende Mottos wie beispielsweise "Ice Ice Baby" (20. Juli), "Miami Vibes" (17. August) oder "Zeitreise" (31. August). Natürlich dürfen auch wieder wie jedes Jahr die Lederjacken ausgepackt werden, wenn Andrea Kiewel am 7. September zu "Rock im Garten" lädt.