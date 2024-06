ZDF-Fernsehgarten: Peinlicher Playback-Fauxpas und Kiwi im Pool

Ernüchterung trat vor allem bei allen X-Nörgler anschließend beim Auftritt von Lou Bega (49) ein. Zuerst verpasste er den Einstieg seines mittels mauem Playbacks vorgetragenen Songs "Mambo No. 5". Mitten im Lied klatschte er dann plötzlich mit seinem Mikrofon in der Hand und sang ohne eben jenes einfach weiter - ein echter Fauxpas!

Nach dem musikalischen Highlight durch Loi gleich zu Beginn, sorgte die ehemalige Leistungsschwimmerin nämlich höchstpersönlich für den krönenden Abschluss der Open-Air-Show.

In einem hautengen Neoprenanzug stieg Kiwi tatsächlich gemeinsam mit Leonie Beck (27), der dreifachen Weltmeisterin im Freiwasser-Schwimmen, in den eiskalten Pool des Fernsehgartens und fragte prompt scherzhaft: "Sieht man im Fernsehen, wenn ich Pipi ins Wasser mache?" Lassen wir das unkommentiert mal so stehen an dieser Stelle!

Das Ziel: 90 Sekunden gegen eine starke Gegenstromanlage schwimmen und nicht abgetrieben werden! Unter tosendem Applaus und "Kiwi, Kiwi"-Sprechchören schaffte dies die einstige Jugendnationalschwimmerin der DDR nahezu mühelos.

Auch am nächsten Sonntag, dem 23. Juni, findet der Fernsehgarten wieder wie gewohnt um 12 Uhr (ZDF) statt - dann unter anderem mit den Ex-Fußballprofis Mario Basler (55) und Markus Babbel (51) unter dem Motto "Fußballparty".