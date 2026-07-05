ZDF-Fernsehgarten: "Playback des Grauens" von Schlagerstar und kurioser Club-Tanz sorgen für Spott im Netz
Mainz - Der ZDF-Fernsehgarten bot am Sonntag wieder jede Menge Musik, gute Laune und reichlich Gesprächsstoff. Während das Publikum auf dem Mainzer Lerchenberg begeistert mittanzte, machten sich zahlreiche Zuschauer in den sozialen Netzwerken über eine Tanz-Choreografie und einen Playback-Auftritt lustig.
Schon zu Beginn der Sendung heizte "Fernsehgarten-Warm-upper" Markus Schöffl (63) die Stimmung an. Seine Anleitung für den gemeinsamen Clubtanz: "Wir schieben mit den Händen zweimal nach oben", anschließend folgte ein Ganzkörper-Shake. Danach wurde die Hüfte gekreist und mit den Händen eine Sonne geformt.
Vor Ort kam die Mitmach-Aktion bestens an. Das Publikum stand geschlossen auf und bewegte sich begeistert entsprechend der vorgegebenen Choreografie.
Im Netz fiel das Urteil jedoch deutlich bissiger aus. Vor allem auf X spotteten zahlreiche Nutzer über die im Laufe der Show immer wieder eingestreute Tanz-Einlage.
"Klar, Copyright auf Gezappel", schrieb ein User. Ein anderer kommentierte ironisch: "Wie einfallsreich." Besonders drastisch formulierte es eine X-Nörglerin mit: "Ich bin ein Gast, hol mich hier raus."
ZDF-Fernsehgarten: Lucas Cordalis mit schwachem Playback-Auftritt
Für den nächsten Aufreger sorgte später Lucas Cordalis (58). Sein Auftritt ließ viele Zuschauer ratlos zurück.
Nicht nur wirkte das Playback vom Timing her auffällig schwach, Cordalis hielt sein Mikrofon zwischenzeitlich auch deutlich von seinem Mund entfernt, während der Gesang unverändert weiterlief.
Auch das blieb den Zuschauern nicht verborgen. "Playback des Grauens. Also alles beim Alten …", lautete nur einer der spöttischen Kommentare, die zahlreich in dieselbe Richtung gingen.
Abseits der Diskussionen gab es aber auch einen besonderen Rekord zu bestaunen.
Eisverkäufer Dimitri stapelte beeindruckende 137 Eiskugeln übereinander und sorgte damit für einen außergewöhnlichen Moment der Sendung.
Die Höhner bringen Mainzer Lerchenberg zum Beben
Musikalisch setzte der Fernsehgarten ansonsten auf das gewohnte Programm. Unter anderem standen Loona (51), Bürger Lars Dietrich (53) und Nick Howard (44) auf der Bühne.
Den Schlusspunkt der Sendung setzten schließlich die Höhner mit einer stimmungsvollen Performance ihrer besten Hits, die den Mainzer Lerchenberg noch ein letztes Mal zum Beben brachte.
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