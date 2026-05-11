11.05.2026 15:35 Fans irritiert: Warum sieht Kiwi im "Fernsehgarten" plötzlich ganz anders aus?!

Irritation bei den Fans des "ZDF-Fernsehgartens" am Sonntag: Warum hatte Andrea Kiewel zwischen zwei Programmpunkten unangekündigt das Outfit geändert?

Von Marc Thomé

Mainz - Große Verwirrung bei den Fans des "ZDF-Fernsehgartens" beim Saisonauftakt der Open-Air-Show vom Mainzer Lerchenberg am Sonntag: Warum trug Moderatorin Andrea "Kiwi" Kiewel (60) zwischen zwei Programmpunkten plötzlich ein komplett anderes Outfit?

Andrea "Kiwi" Kiewel (60) verblüffte die Zuschauer, als sie in der Show am Sonntag zwischen zwei Programmpunkten plötzlich das Outfit wechselte. (Archivbild) © Ralph Orlowski/ZDF/dpa Begonnen hatte Kiwi die erste Show im Jahr des 40-jährigen Jubiläums der Kultsendung in einem pinkfarbenen Kleid - oder in "Flamingo", wie Gast und Modedesigner Guido Maria Kretschmer (60) fachkundig anmerkte. Nach dem Auftritt des DJ-Duos Stereoact, bei dessen Ankündigung Kiwi irgendwie ihre Spickzettel in Unordnung gebracht hatte und irritiert herumstotterte, hatte die Moderatorin plötzlich eine Art schwarzes Gymnastik-Outfit und Sneaker an. Was war passiert? Irgendein Malheur? Eine Schwitzattacke wegen der verkorksten Ansage? Oder hatte sie Außergewöhnliches vor? "Wieso hat sie ihr Kleid ausgezogen? Was passiert gleich? Hab' Angst", äußerte auch eine besorgte Zuschauerin via "X". ZDF-Fernsehgarten Andrea Kiewel lästert über Wucher-Preise auf der Wiesn: "Kann man eine ganze Hühnerfarm kaufen" Doch schnell stellte sich heraus, was Sache ist: Kiwi begrüßte den zweifachen Bob-Olympiasieger Georg Fleischhauer (37) und nun stand körperlich Anstrengung auf dem Plan.

Bei Olympiasieger Fleischhauer wird Kiwi anzüglich, dann geht's gemeinsam in den Bob