Fans irritiert: Warum sieht Kiwi im "Fernsehgarten" plötzlich ganz anders aus?!
Mainz - Große Verwirrung bei den Fans des "ZDF-Fernsehgartens" beim Saisonauftakt der Open-Air-Show vom Mainzer Lerchenberg am Sonntag: Warum trug Moderatorin Andrea "Kiwi" Kiewel (60) zwischen zwei Programmpunkten plötzlich ein komplett anderes Outfit?
Begonnen hatte Kiwi die erste Show im Jahr des 40-jährigen Jubiläums der Kultsendung in einem pinkfarbenen Kleid - oder in "Flamingo", wie Gast und Modedesigner Guido Maria Kretschmer (60) fachkundig anmerkte.
Nach dem Auftritt des DJ-Duos Stereoact, bei dessen Ankündigung Kiwi irgendwie ihre Spickzettel in Unordnung gebracht hatte und irritiert herumstotterte, hatte die Moderatorin plötzlich eine Art schwarzes Gymnastik-Outfit und Sneaker an. Was war passiert? Irgendein Malheur? Eine Schwitzattacke wegen der verkorksten Ansage? Oder hatte sie Außergewöhnliches vor?
"Wieso hat sie ihr Kleid ausgezogen? Was passiert gleich? Hab' Angst", äußerte auch eine besorgte Zuschauerin via "X".
Doch schnell stellte sich heraus, was Sache ist: Kiwi begrüßte den zweifachen Bob-Olympiasieger Georg Fleischhauer (37) und nun stand körperlich Anstrengung auf dem Plan.
Bei Olympiasieger Fleischhauer wird Kiwi anzüglich, dann geht's gemeinsam in den Bob
Zunächst aber gönnte sich Kiwi erstmal beim riesigen Modellathleten Fleischhauer ein paar Fummel-Attacken und anzügliche Bemerkungen ("Du bist ja beim Bob der Anschieber, ich bin eher der Abschlepper").
Dann nahm sie im Zweierbob Platz und Georg machte seinen Job, wuchtete das auf Schienen laufende Gefährt an, sprang hinein und locker ging's ins nahe platzierte Ziel.
Dann sollte Kiwi die Anschieberin geben, was der 60-Jährigen sichtlich Sorgen bereitete. "Renn nicht so schnell", bat sie Georg, der die ersten paar Metern mit für Geschwindigkeit sorgen sollte, "sonst falle ich aufs Gesicht und mache mir meine Zähne kaputt."
Dafür gebe es ja eine Versicherung, bemerkte der Olympiasieger trocken, hielt sich dann aber doch zurück, sodass Kiwi nicht hinfiel und es auch schaffte, in den Bob zu springen. Allerdings war der Schwung nun nicht mehr ausreichend, um das Sportgerät ohne weitere Hilfe ins Ziel zu bringen.
Machte aber nichts, die Moderatorin war zwar hörbar außer Atem, aber froh, die Herausforderung hinter sich gebracht zu haben. Bei der nächsten Moderation hatte sie dann übrigens wieder ihr Kleid an.
Titelfoto: Ralph Orlowski/ZDF/dpa