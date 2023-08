28.08.2023 11:29 1.100 Aus besonderem Anlass: Prinz Harry zu Gast im "aktuellen sportstudio"

Hoher Besuch! Prinz Harry wird am 9. September in der ZDF-Sendung "das aktuelle sportstudio" zu Gast sein, wie der Mainzer TV-Sender am Montag mitteilte.

Die von Prinz Harry (38) ins Leben gerufenen Invictus Games findet dieses Jahr das erste Mal in Deutschland statt. Anlass für den Auftritt am 9. September (ab 23 Uhr live im Zweiten) sind die Invictus Games.

Der britische Royal ist Begründer und Schirmherr dieser Weltspiele für an Körper und Psyche verletzte und erkrankte Soldatinnen und Soldaten. Im September finden die Spiele in Düsseldorf statt.

Der Prinz war als Offizier der British Army in Afghanistan im Einsatz, Begegnungen mit Schwerverletzten sollen entscheidend dazu beigetragen haben, dass er die Spiele mit initiierte - nach dem Vorbild der "Warrior Games". Nach den ersten Invictus Games 2014 in London folgten 2016 Orlando, 2017 Toronto, 2018 Sydney und 2022 Den Haag. Düsseldorf ist der erste Austragungsort in Deutschland. Auch Boris Pistorius wird im "aktuellen sportstudio" zu Gast sein Ebenfalls als Gast im Studio sind Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius (63, SPD) und Teilnehmer der Invictus Games. Sie und der Duke of Sussex diskutieren mit den Moderatoren Katrin Müller-Hohenstein (58) und Sven Voss (47) über den internationalen Sportwettbewerb. Zu den Invictus Games 2023 in Düsseldorf erwarten die Bundeswehr und die Stadt Düsseldorf als Gastgeber 500 Teilnehmerinnen und Teilnehmern aus 21 Nationen.

