Kommt es bald zur Versöhnung? Harry schickt besondere Einladung an Charles und William

Prinz Harry (40) lädt seine Familie zu den Invictus Games 2027 ein - sagt sie zu? © Kirsty Wigglesworth/AP/dpa

Der jüngste Sohn von König Charles III. (76) will offenbar, dass sein Vater und Bruder, Prinz William (43), an den Invictus Games 2027 teilnehmen - in der Hoffnung auf eine Versöhnung.

Wie die New York Post berichtete, ist das Verhältnis zwischen Harry und seiner Familie seit Jahren schwer belastet. Nach seinem Umzug mit Ehefrau Meghan Markle (43) in die USA und mehreren brisanten Interviews , in denen er schlecht über das Königshaus sprach, kein Wunder.

Doch nun scheint Harry einen Schritt auf die Royals zuzugehen: Laut einem Insider sollen die Spiele im Jahr 2027 im britischen Birmingham stattfinden - nicht weit von London entfernt.

Die Einladungen sollen laut der Quelle bereits von Harry abgesegnet worden sein und noch diesen Monat per E-Mail an den Buckingham Palace geschickt werden - offizielle Einladungskarten sollen später folgen.