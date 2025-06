Comeback-Gerüchte: Wollen Harry und Meghan zurück ins Königshaus?

Alles in Kürze

Eine weitere Quelle gab an, dass sie ihren Kindern womöglich selbst die Entscheidung überlassen wollen, ob sie später als arbeitende Royals fungieren oder lieber ein Leben außerhalb des Rampenlichts führen möchten.

Ein Insider sah darin den "deutlichsten Hinweis" bisher, dass der Herzog und die Herzogin möglicherweise in das Königshaus zurückkehren wollen.

Wie The Mirror berichtete, enthielten die Unterlagen auch die königlichen Titel HRH, also His/Her Royal Highness ( zu Deutsch: Ihre Königliche Hoheit ), sowie den Nachnamen Sussex.

Prinz Harry und Meghan Markle äußerten sich in der Vergangenheit mehrfach negativ über das britische Königshaus. © Ivan Valencia/AP/dpa

Dennoch gab es auch Kritik an der Namens-Entscheidung - schließlich habe das Paar viel Zeit und Energie darauf verwendet, sich vom britischen Königshaus zu distanzieren.

"Ich finde das sehr schwer nachzuvollziehen. Harry und Meghan fanden das offizielle Leben innerhalb der königlichen Familie offenbar unerträglich und nun wollen sie es für ihre Kinder? Das ergibt keinen Sinn", so ein Insider.

Seit ihrem Umzug in die USA vor fünf Jahren hatten die Sussexes häufig negativ über ihre Vergangenheit in Großbritannien gesprochen - unter anderem in einem Enthüllungsinterview mit Oprah (71) sowie durch zahlreiche Rassismusvorwürfe gegen Mitglieder der Königsfamilie.