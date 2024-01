"Der Staatsanwalt"-Hauptdarsteller steigt aus und hat überraschende Zukunftspläne

Wiesbaden - Seit fast 20 Jahren ist Rainer Hunold der Titelheld im Freitagskrimi "Der Staatsanwalt". Jetzt hört er auf. Der Schauspieler will sich künftig ausschließlich als Bildhauer betätigen.

"Der Staatsanwalt"-Hauptdarsteller Rainer Hunold (74) steigt nach fast 20 Jahren bei der gleichnamigen ZDF-Krimiserie aus. © Martin Kaufhold/ZDF/dpa

Schauspieler Rainer Hunold (74) steigt bei der ZDF-Krimiserie "Der Staatsanwalt" aus. Das sagte am Montag ein Sprecher des Senders auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur in Berlin.

"Rainer Hunold ist mit dem Wunsch an uns herangetreten, 2024 die letzten Folgen als 'Staatsanwalt' zu drehen. Das ZDF bedankt sich bei ihm für die vertrauensvolle, erfolgreiche Zusammenarbeit und freut sich, dass er 2024 noch für eine Staffel zur Verfügung stehen wird."

Die Serie erreicht am Freitagabend regelmäßig zwischen fünfeinhalb und sechs Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer.

"Glaubwürdigkeit und Authentizität waren mir immer wichtige Kriterien für die Figuren, die ich gespielt habe", sagte Hunold in einem Interview für das Zweite anlässlich der neuen Serien-Staffel ab Mitte Februar. "Angesichts meines Alters habe ich mich daher entschlossen, den von mir in über 120 Folgen gespielten Wiesbadener Oberstaatsanwalt Bernd Reuther in den Ruhestand zu entlassen."