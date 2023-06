Harter TV-Thriller: Ein tödlicher Tauchunfall und zwei abgehackte Hände

Brüssel (Belgien)/Daniëlskuil (Südafrika) - Ein Jahr nach dem tragischen Tod ihrer Eltern beim Tauchen in einer südafrikanischen Höhle findet eine Polizeitaucherin zwei abgehackte Hände. Der Fall scheint etwas mit ihrer Familie zu tun zu haben. Was, das seht Ihr in der deutschen Free-TV-Premiere im FSK-16-Thriller "Mo Hayder: Ritualmord".