Mörderische Liebe: Wo ist Vinca?

Côte d’Azur - Er ist einer der erfolgreichsten Autoren Frankreichs. Nachdem bereits 2008 sein Debütroman mit John Malkovich (69) in der Hauptrolle verfilmt wurde, geht Guillaume Musso (49) nun in Serie. Entstanden sind sechs Folgen rund um Mord, Leidenschaft, Betrug und Eifersucht.

Im Zentrum des mörderischen Geschehens steht Thomas (Ioan Gruffudd, 49, "Fantastic Four"), der nach 25 Jahren aus London zurück nach Südfrankreich reist, um am Ehemaligentreffen seiner Schule teilzunehmen. Insgeheim hofft er, bei seinem Besuch in der Vergangenheit das Rätsel um das Verschwinden seiner Jugendliebe Vinca (Ivanna Sakhno, 25, "Pacific Rim Uprising") aufzuklären.

Doch was ist vor 25 Jahren mit ihr passiert? Diese Frage beantwortet das ZDF in den kommenden drei Wochen immer sonntags um 22.15 Uhr in Doppelfolgen. In der Mediathek ist die komplette Serie bereits abrufbar.