"Oberflächlich und irreführend": ZDF löscht Sendung nach deutlicher Kritik

Das ZDF musste die Bahn-Inside-Folge aufgrund von inhaltlichen Fehlern aus der Mediathek entfernen. Nach erfolgter Korrektur wurde der Beitrag erneut veröffentlicht. (Symbolfoto) © Monika Skolimowska/dpa

Der öffentlich-rechtliche Sender griff zu drastischen Mitteln und löschte den 43-minütigen Beitrag der Produktionsfirma "Filmfee" aus der Mediathek.

Mittlerweile ist die Ausgabe online wieder verfügbar - jedoch in einer veränderten Version. So wurde der Sprechertext an mehreren Stellen ausgetauscht.

Ein ziemlich gravierender Fehler ist nun nicht mehr enthalten. Anfangs behaupteten die Filmemacher, die Bahn sei für 2,4 Prozent aller Treibhaus-Emissionen in Deutschland verantwortlich.

Laut ZDF-Korrekturseite müsse es hingegen heißen: "Würde der Konzern seine weltweiten Emissionen hierzulande ausstoßen, wären dies 2,4 Prozent aller CO2-Emissionen Deutschlands."

Auch die Aussage, der Nahverkehr der Deutschen Bahn fahre "vorwiegend" mit Diesel, sei falsch.