Schauspielerin Teresa Weißbach verrät Drehstart zu neuem "Erzgebirgskrimi"

Schauspielerin Teresa Weißbach (42) hat bei Instagram den Drehstart zum neuen "Erzgebirgskrimi" verraten. © Bildmontage: Uwe Meinhold

"Was zieh ich nur an?", fragt Schauspielerin Teresa Weißbach (42) ihre Follower auf Instagram. Auf dem Foto, was sie dazu postet, sieht man die beliebte Darstellerin in einer Garderobe vor einem Kleiderständer stehen. An der Stange hängen nicht nur viele unterschiedliche Kleidungsstücke, sondern auch ein Schild mit dem Namen "Saskia Bergelt".

Damit weiß der eingefleischte Fan schon, worum es geht: den Erzgebirgskrimi, in dem Weißbach die Försterin Saskia Bergelt spielt, die immer mal wieder der Polizei bei den Ermittlungen hilft. In ihrem Post verrät die 42-Jährige auch direkt: "Morgen erster Drehtag für mich beim neuen #erzgebirgskrimi! Große Freude!!!🙏"

Der neue Film ist bereits die zehnte Episode der Krimireihe. Wie die Freie Presse erfahren hat, sollen die Dreharbeiten in Chemnitz, Flöha und Umgebung stattfinden. Der Titel des Films sei "Mord auf dem Jakobsweg". Vom ZDF selbst gab es noch keine Details zum Inhalt.

Sendetermin wird wahrscheinlich 2024 sein. Dann wird wohl auch der neunte Teil, der den Titel "Das zweite Opfer" trägt und im Mai unter anderem in Altenberg gedreht wurde, ausgestrahlt werden.