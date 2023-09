Sendetermin bekannt: Dann läuft der neue Erzgebirgskrimi "Familienband"

Hartenstein - Das Morden im Schacht geht in eine neue Runde: Das ZDF hat den Sendetermin für den nächsten Erzgebirgskrimi, der den Titel "Familienband" trägt, bekannt gegeben.

Robert Winkler erfährt wenig später, dass Mia in Ado, einen jungen Geflüchteten, verliebt war. Währenddessen überlegt Saskia Bergelt, das Baby als Pflegekind aufzunehmen.

Försterin Saskia Bergelt ermittelt wieder! In einem abgelegenen Stollen entdeckt sie ein Neugeborenes. Von der Mutter des Babys fehlt aber jede Spur. Eine fieberhafte Suche beginnt.

Die Kommissare Karina Szabo (Lara Mandoki, 33) und Robert Winkler (Kai Scheve, 57) werden bei den Ermittlungen von Polizeihauptmeister Wagner (Thomas Bading, 64) unterstützt. © ZDF/Hardy Spitz

Bei der Besetzung des neuen Erzgebirgskrimis können sich die Zuschauer auf viele bekannte Gesichter freuen. Allen voran die Stammbesetzung um Teresa Weißbach (42) als Saskia Bergelt und Andreas Schmidt-Schaller (77) als ihr Vater Georg Bergelt. In den Rollen der Kommissare sind wieder Lara Mandoki (33) und Kai Scheve (57) dabei.

In weiteren Rollen spielen unter anderem Katharina Wackernagel (44, Corinna Ott), Peter Schneider (48, Frank Ott) und Götz Schubert (60, Ralph Ott).

Das Drehbuch stammt von Susanne Schneider (71), die auch schon Skripte für verschiedene Tatort-Folgen und die Krimi-Reihe "Bella Block" geschrieben hat. Regie führt Thorsten M. Schmidt (54), der unter anderem Folgen von "Mordkommission Istanbul" und "Polizeiruf" drehte.

Der Krimi "Familienband" läuft am 11. November um 20.15 Uhr im ZDF. Wer nicht so lange warten möchte, kann ihn bereits ab dem 4. November in der ZDF-Mediathek streamen.