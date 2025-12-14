 7.439

Basteischlösschen-Restaurant Kobalt sahnt in TV-Show ab

Das Restaurant "Kobalt" von Gastgeber Clemens Lutz hat am Freitag den Wochensieg in der Kabel-Eins-TV-Show "Mein Lokal - Dein Lokal" errungen.

Von Katrin Koch

Dresden - Für ihn ist es das Sahnehäubchen: Das Restaurant "Kobalt" von Gastgeber Clemens Lutz (54) hat am Freitag den Wochensieg in der Kabel-Eins-TV-Show "Mein Lokal - Dein Lokal" errungen.

"Kobalt"-Chef Clemens Lutz (54) kann auf seinen Sieg in der Doku-Soap "Mein Lokal - Dein Lokal" anstoßen.  © Petra Hornig

Die Konkurrenz war nicht von Pappe: die Gastro-Familie Widmann ("Almrausch"), das "Schmidt's" von Olaf Kranz (46) in Hellerau, das "La Mia Mamma" von Alessandro Horrion (36) in Dohna und das Achterbahn-Restaurant "Schwerelos" am Wiener Platz tafelten ebenfalls auf.

Gedreht wurde schon vor einem Jahr. "Eine aufwendige Produktion, die Spaß gemacht hat", freut sich Clemens Lutz über den Sieg.

Doch der ist ihm gar nicht so wichtig: "Viel wichtiger ist die TV-Präsenz. Das ist Werbung, die man nicht bezahlen könnte."

Isabel Widmann (33), die schon in einer Mai-Ausgabe der Doku-Soap mit dem Restaurant "Bruno's" vertreten war, erinnert sich: "Damals hatten wir ein Umsatzplus von 30 Prozent."

Die "Kobalt"-Folge wurde am Dienstag ausgestrahlt, v.l.: Alessandro Horrion (36, "La Mia Mamma"), Isabel Widmann (33, "Almrausch"), Gastgeber Clemens Lutz (54), Dennis Lebel (39, "Schwerelos") und Olaf Kranz (46, "Schmidt's").  © Just Friends Productions GmbH
Das Basteischlösschen am Terrassenufer beherbergt in seinem Inneren das kleine, aber feine Lokal "Kobalt".  © Amac Garbe

Clemens Lutz würde jederzeit wieder mitmachen

Die Dreharbeiten für das Kabel-Eins-Format fanden schon vor einem Jahr statt.  © Just Friends Productions GmbH

Darauf hofft auch Clemens Lutz.

"Ich merke es schon diese Woche - die Zahl der Reservierungen hat zugenommen. Ich habe durch die Ausstrahlung auch größere Gruppenanfragen bekommen."

Und nicht nur das: Für den Wochensieg gibt es 3000 Euro.

"Weil mein Meissener Porzellan bei den Gästen so gut ankommt, werde ich mit der Prämie das Geschirr aufstocken", sagt der Vollblut-Gastronom und verkündet im selben Atemzug: "Ich würde jederzeit wieder mitmachen, gern mit meinem anderen Restaurant" - der Brasserie Bateau auf dem Theaterkahn.

