Basteischlösschen-Restaurant Kobalt sahnt in TV-Show ab

Dresden - Für ihn ist es das Sahnehäubchen: Das Restaurant "Kobalt" von Gastgeber Clemens Lutz (54) hat am Freitag den Wochensieg in der Kabel-Eins-TV-Show " Mein Lokal - Dein Lokal " errungen.

"Kobalt"-Chef Clemens Lutz (54) kann auf seinen Sieg in der Doku-Soap "Mein Lokal - Dein Lokal" anstoßen. © Petra Hornig

Die Konkurrenz war nicht von Pappe: die Gastro-Familie Widmann ("Almrausch"), das "Schmidt's" von Olaf Kranz (46) in Hellerau, das "La Mia Mamma" von Alessandro Horrion (36) in Dohna und das Achterbahn-Restaurant "Schwerelos" am Wiener Platz tafelten ebenfalls auf.

Gedreht wurde schon vor einem Jahr. "Eine aufwendige Produktion, die Spaß gemacht hat", freut sich Clemens Lutz über den Sieg.

Doch der ist ihm gar nicht so wichtig: "Viel wichtiger ist die TV-Präsenz. Das ist Werbung, die man nicht bezahlen könnte."

Isabel Widmann (33), die schon in einer Mai-Ausgabe der Doku-Soap mit dem Restaurant "Bruno's" vertreten war, erinnert sich: "Damals hatten wir ein Umsatzplus von 30 Prozent."