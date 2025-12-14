Basteischlösschen-Restaurant Kobalt sahnt in TV-Show ab
Dresden - Für ihn ist es das Sahnehäubchen: Das Restaurant "Kobalt" von Gastgeber Clemens Lutz (54) hat am Freitag den Wochensieg in der Kabel-Eins-TV-Show "Mein Lokal - Dein Lokal" errungen.
Die Konkurrenz war nicht von Pappe: die Gastro-Familie Widmann ("Almrausch"), das "Schmidt's" von Olaf Kranz (46) in Hellerau, das "La Mia Mamma" von Alessandro Horrion (36) in Dohna und das Achterbahn-Restaurant "Schwerelos" am Wiener Platz tafelten ebenfalls auf.
Gedreht wurde schon vor einem Jahr. "Eine aufwendige Produktion, die Spaß gemacht hat", freut sich Clemens Lutz über den Sieg.
Doch der ist ihm gar nicht so wichtig: "Viel wichtiger ist die TV-Präsenz. Das ist Werbung, die man nicht bezahlen könnte."
Isabel Widmann (33), die schon in einer Mai-Ausgabe der Doku-Soap mit dem Restaurant "Bruno's" vertreten war, erinnert sich: "Damals hatten wir ein Umsatzplus von 30 Prozent."
Clemens Lutz würde jederzeit wieder mitmachen
Darauf hofft auch Clemens Lutz.
"Ich merke es schon diese Woche - die Zahl der Reservierungen hat zugenommen. Ich habe durch die Ausstrahlung auch größere Gruppenanfragen bekommen."
Und nicht nur das: Für den Wochensieg gibt es 3000 Euro.
"Weil mein Meissener Porzellan bei den Gästen so gut ankommt, werde ich mit der Prämie das Geschirr aufstocken", sagt der Vollblut-Gastronom und verkündet im selben Atemzug: "Ich würde jederzeit wieder mitmachen, gern mit meinem anderen Restaurant" - der Brasserie Bateau auf dem Theaterkahn.
Titelfoto: Bildmontage: Petra Hornig, Amac Garbe