Gefeuerter RTL-Moderator Maurice Gajda heiratet: "Potenzial, etwas kaputtzumachen"

Düsseldorf - Im August 2023 geriet Maurice Gajda (41) in die Schlagzeilen, weil er einen Tweet der AfD-Politikerin Frauke Petry (49) gefälscht haben soll. RTL trennte sich von ihm . Ein Jahr später hat der Moderator geheiratet - und den schönsten Tag in seinem Leben mit der Kamera begleiten lassen.

Maurice Gajda (41) vor seiner Hochzeit beim Herrenausstatter. © ZDF/Jann Höfer

Die Zeit des wohl dunkelsten Kapitels seiner Berufslaufbahn liegt hinter Maurice Gajda. Weil er einen Petry-Tweet nachgebaut haben soll, gab RTL wegen "zahlreicher eklatanter Verstöße gegen die journalistische Sorgfaltspflicht" das Ende der Zusammenarbeit mit dem Moderator von "Guten Morgen Deutschland" und "Explosiv" bekannt.

Gajda beteuerte, dass es jenen Tweet gegeben habe, den er letztlich täuschend echt nachbaute. Einen Beweis dafür konnte er nicht liefern.

In dieser schweren Zeit stand sein Partner Michael "Mitch" Barg (40) ihm zur Seite, dem er später im Namibia-Urlaub einen Heiratsantrag machte.

Für den gebürtigen Magdeburger stand schnell fest, dass Kumpel Lukas Will (32) sein Trauzeuge werden soll. "Er hat einen hohen Anspruch an sich und mich, möchte, dass das cool wird", erzählt der 32-Jährige in der ZDF-Doku "Stresstest Trauzeug*in: Zwischen Party, Planung und Prosecco".