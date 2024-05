ZDF-Reportage schlägt Alarm! So schlimm ist die Müll-Situation in deutschen Großstädten wirklich

Köln - Über eine Million Menschen leben in Köln - kein Wunder also, dass die knapp 2000 städtischen Reinigungskräfte mit ihrer Arbeit kaum hinterherkommen. Wie schlimm die Situation wirklich ist, zeigt die ZDF-Reportage "Müll an jeder Ecke - Stadtreinigung am Limit" am Sonntag.