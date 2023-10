Zwei ZDF-Moderatoren geehrt: Steinmeier verleiht Bundes-Verdienstkreuze!

Berlin - Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier (67) hat die ZDF-Moderatoren Mirko Drotschmann (37) und Harald Lesch (63) am heutigen Montag mit Bundesverdienstkreuzen gewürdigt.

Unter anderem wegen seiner modernen Wissensvermittlung verleiht Frank-Walter Steinmeier (67) einen Verdienstorden an Journalist Mirko Drotschmann (37). © Joerg Carstensen/dpa

Steinmeier ehrte die beiden Moderatoren für ihren herausragenden Einsatz für mehr Bildungsgerechtigkeit und moderne Wissensvermittlung. Die Verleihung im Schloss Bellevue stand unter dem Motto "Bildung und Zusammenhalt fördern, Demokratie stärken".

Der Journalist und Historiker Drotschmann, auch bekannt als "MrWissentogo", startete seine Karriere in den Medien mittels eigener YouTube-Kanäle. Mittlerweile ist der 37-Jährige in der ZDF-Reihe "Terra X" und "Terra X History" zu sehen. Dort vermittelt der Webvideo-Produzent erzählerisch aufbereitetes historisches Wissen.

Mit seinen zwei Millionen Abonnenten fördere Mirko auch das Wissen um demokratische Regeln und Werte. Mit seinen wöchentlichen Erklärungen über aktuelles Weltgeschehen erreicht er dabei vor allem die junge Generation. "Es gibt an den Schulen in unserem Land kaum einen jungen Menschen, der seine Erklärvideos zum Fach Geschichte nicht kennt", heißt es in der Auszeichnung.

Astrophysiker und Naturphilosoph Harald Lesch wirkt seit mehr als 15 Jahren im ZDF mit. Der Autor beantwortet dabei Fragen und stellt relevante Forschungen rund um die Themen Klima und Energie bis Gesellschaft und Gesundheit vor.

Auf seinem eigenen YouTube-Kanal "Terra X Lesch & Co" begeistert er mittlerweile über eine Million Fans. Zudem ist der Physikprofessor bei "Terra X" und "Leschs Kosmos" im Fernsehen zu sehen.