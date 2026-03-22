Zweifach-Mama packt aus: "Kein Bock mehr, Mutter zu sein"
Hamburg - Influencerin Ivona (29) ist zweifache Mutter und fühlt sich in ihrer Rolle überfordert. Bei "deep und deutlich" hat sie über ihre schlimmsten Stunden gesprochen.
Anfang 20 war die Content-Creatorin durch mit ihrer Ausbildung und stellte sich eine Frage: "Ist das jetzt mein Job, will ich das jetzt? Und was ist jetzt meine Berufung?", erinnerte sich die 29-Jährige in der Talkshow.
Sie gab sich selbst die Antwort. Sie wolle Mutter werden, sie sei die geborene Mutter. Anfangs habe es nicht geklappt, schwanger zu werden. Dann folgten auch noch zwei Abgänge.
Sie erfüllte sich ihren Traum mit der Unterstützung einer Kinderwunschklinik, hatte eine "super Schwangerschaft", Nestbautrieb - und dann kam das böse Erwachen.
"Es war eine sehr lange Geburt. Meine Tochter war ein Sternengucker. Das hat sich dann erst unter der Geburt irgendwann gezeigt. Die PDA ist rausgerutscht. Also volle Dröhnung. Und irgendwann war sie da und natürlich hatte sie auch Stress unter der Geburt und hat dann ganz viel geschrien", erinnerte sie sich.
Sie habe sich nicht von ihr beruhigen lassen. "So ein Tritt in die Fresse erst mal. Ich habe zu meinem Mann da noch gesagt: Oh mein Gott, was haben wir getan? Also plötzlich ist die ganze Zeit jemand am Schreien und du kriegst es nicht kontrolliert", so Ivona.
Auf ihrem Instagram-Kanal spricht Ivona über die Schwierigkeiten der Mutterrolle und polarisiert mit Aussagen wie: "Ich habe eigentlich kein Bock mehr, Mutter zu sein. Weil es mir alles nimmt, jede Freude."
Auf Instagram bekommt Ivona viel Verständnis, aber auch Gegenwind
Ivona fühlt sich von der Gesellschaft unter Druck gesetzt
Trotz der Überforderung drängte die Influencerin ihren Mann zu einem zweiten Kind. "Ich bin Geschwisterkind. Mein Mann ist ein Geschwisterkind", erläutert Ivona.
Ein Einzelkind sei daher nicht infrage gekommen. Auch wegen der Erwartungen der Gesellschaft. "Das erste Kind war gerade geboren, da hieß es schon, wann kommt das zweite", sagt die Zweifach-Mama.
Ihr Mann, der als Arzt für die finanzielle Sicherheit der Familie verantwortlich sei, könne ihr nur wenig unter die Arme greifen. "Der kommt natürlich immer gut gelaunt nach Hause und ich brauche dann wirklich immer", sagt Ivona. Er würde sich an ihre Stimmung herantasten und sie könne in der Zeit nicht reden. "Also ich darf nicht reden, weil sonst flippe ich aus", gesteht sie.
Ihre Botschaft an junge Frauen, die Mütter werden möchten: "Lasst euch Zeit." Ihr selbst habe das Bewusstsein für Elternschaft gefehlt. Man müsse rational abwägen, ob man dafür geeignet ist.
Dass ihre Kinder die Inhalte irgendwann sehen, die sie in den sozialen Medien veröffentlicht, findet sie nicht schlimm. "Zu sagen, ich bereue meine Mutterrolle oder ich habe manchmal keinen Bock, Mutter zu sein, heißt nicht, dass ich meine Kinder nicht liebe", stellt Ivona klar.
Die aktuelle Folge "deep und deutlich" steht in der ARD-Mediathek zur Verfügung.
Titelfoto: Bildmontage: Instagram/hey.ivona