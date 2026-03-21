Tödliche Gassirunde: Polizisten-Killer im Knast gestorben

Zahna-Elster - 2019 wird der 77-jährige Wolfhard Lamberty tot in einem Bach im Landkreis Wittenberg ( Sachsen-Anhalt ) gefunden. Nachdem zunächst von einem Unfall oder Suizid ausgegangen wird, kann der Mörder inhaftiert werden. Im Knast ist Jürgen T. vor einigen Monaten gestorben.

Wolfhard L. (†77) wurde auf seiner Gassirunde ermordet. © Polizei

Der 27. Januar 2019 ist zunächst wie jeder andere für Ehepaar Lamberty. Wolfhard steht wie immer zwischen 5 und 5.30 Uhr auf, bereitet das Frühstück vor und schnappt sich Mischlingshund Findus für eine Gassirunde.

Diese war immer identisch, wie seine Enkelin Dorothee Bäck in der Kabel-Eins-Sendung "Mord im Dorf" erzählt. Sie führte vorbei an einer ehemaligen Likörfabrik und dem Zahnaer Bahnhof.

Seine Ehefrau Barbara (81) wundert sich nach dem Aufwachen, dass es im Haus so ruhig ist. Schlimme Befürchtungen machen sich breit, als sie zum Gartentor geht und Findus allein davorsteht.

Mit dem Hund geht die frühere Buchhändlerin die Runde ab, findet den 77-Jährigen aber nicht. Nach erfolglosem Abtelefonieren der Krankenhäuser alarmiert sie die Polizei und Feuerwehr. Mehr als 80 Personen suchen bei niedrigen Temperaturen nach dem Hobbygärtner.

Dorothees Bruder Florian ist nach erfolgloser Suche am Sonntag auch am Montag einer der ersten, der mit Freunden hilft. "Er hat gesagt: Opa soll gefunden werden, aber ich möchte ihn auf gar keinen Fall finden."

Das Schicksal meint es mit Wolfhard Lambertys Enkelsohn aber nicht gut: In einem Bach, direkt an einer Brücke, erblickt er seinen mit dem Kopf unter Wasser liegenden Opa. Die Suche nimmt ein tragisches Ende.