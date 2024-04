"Zwischen Tüll und Tränen" in Leipzig: Wenn Braut und Bräutigam beide ohne Hose heiraten

Leipzig - Wenn Braut und Bräutigam beide ohne Hose heiraten: In der neuen Episode der VOX-Sendung " Zwischen Tüll und Tränen " sucht eine Kundin im Leipziger Geschäft Emy&Li nach einem ganz speziellen Hochzeitskleid - passend zu einem schottischen Kilt.

Doch das sind noch lange nicht alle Anforderungen an das Braut-Gewand: "Weil ich es schade finde, wenn ich ein Kleid habe, das sehr viel Geld gekostet hat und das hängt dann im Endeffekt nur im Schrank." Außerdem nicht zu viel Tüll, nicht zu viel Glitzer: "Das passt nicht zu mir." Stattdessen "elfenhaft" mit besonderen Ärmeln. Das Budget: 1600 Euro.

Passend dazu soll auch die Garderobe sein. Während der Mann einen grau-rot-karierten Kilt tragen wird, soll bei Julia der Kilt-Stoff als Cape über die Schultern gelegt und in das Kleid eingearbeitet werden.

Diese Eheschließung soll ein besonderes Thema haben: "Die Hochzeit, die stattfinden wird, hat das Motto 'Schottisch/Irisch'", erklärt die zukünftige Braut Julia Krenzke (32). So fand sogar der Antrag schon am Ufer des berühmten Sees Loch Ness statt.

Und mit ein paar Änderungen kann auch die Anforderung an die Wiederverwendbarkeit erfüllt werden.

Auch ein Pluspunkt: eine Schnürung am Rücken, die durch den Kilt-Stoff ersetzt werden könnte, und der Schlitz am Bein, durch den ein kariertes Strumpfband blitzen dürfte.

Das Modell: ein Fit and Flare mit Beinschlitz und Carmen-Trägern mit Tüll-Ärmeln für 1520 Euro.

Die besondere Herausforderung: ein Hochzeitskleid passend zu einem schottischen Kilt. © Christian Grube

Zum dritten Modell mit viel Spitze fällt eine der beiden Begleiterinnen das Urteil: "Die anderen beiden Kleider, die waren sehr mädchenhaft, was total gut zu dir passt, so dieses elfenhafte. Und das sieht so aus wie eine ausgewachsene Oberelfe." Julia weiß ebenfalls: "Das ist es nicht, passt nicht."

Danach entscheidet die Braut in spe: "Ich glaube auch, dass es nichts bringt, hier noch mal was anzuprobieren." Stattdessen wünscht sie sich zum zweiten Kleid: "Wenn ich darf, würde ich das gerne noch mal anziehen."



Ihr Gefühl beim erneuten Blick in den Spiegel: "Es ist wirklich ein sehr, sehr schönes Kleid und ich fühle mich auch extrem wohl." Dann kullern die Tränen, es folgen Applaus und eine Gruppen-Umarmung.

Die Ausstatterin kann das schöne Fazit ziehen: "Ich bin ganz ehrlich, meine Meinung: Im zweiten Kleid hat Julia richtig gestrahlt und wir haben auch die Reaktion von der Begleitung gesehen. Die Mädels waren auch richtig begeistert und generell mit unseren Herausforderungen - das Kleid passt perfekt."

Die ganze Folge läuft am heutigen Montag um 17 Uhr bei VOX oder online im Stream bei RTL+.