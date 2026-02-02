14-Jährige beschreibt ihren Peiniger: Dieser Fall prägt Phantombildzeichner Uwe für immer

Mainz - Ein 14-jähriges Mädchen, ein brutaler Übergriff und ein Phantombild, das alles verändern soll: In der neuesten Folge des SWR-Podcasts "Streifenfragen" gewährt Kriminalhauptkommissar Uwe tiefe Einblicke in seine Arbeit.

Podcast-Host Joost Schmidt begibt sich auf die Reise zum prägendsten Moment im Beruf eines Kriminalhauptkommissars. © SWR

Wenn Phantombildzeichner Uwe zu seinen Arbeitsmitteln greift, können Striche auf Papier über Freiheit oder Gefängnis entscheiden. Podcast-Host Joost Schmidt wird schnell klar, dass Uwes wichtigstes Werkzeug nicht der Stift, sondern die Empathie ist.

Uwe nimmt die Hörer mit zurück in das Jahr 1997, zu einer seiner ersten Einsätze, die er allein bewältigen musste.

"Man kann sich gedanklich darauf vorbereiten, was man an dem Tag leisten muss, aber dann geht die Tür auf und dann sitzt da ein 14-jähriges Mädchen, [...] das betroffen von der Tat aussieht", erinnert sich Uwe an den Fall, der sein gesamtes Berufsleben geprägt hat.

Das 14-jährige Mädchen sei Opfer einer Vergewaltigung geworden. Aus den bruchstückhaften, traumatischen Erinnerungen des Kindes sollte damals das Gesicht des Täters rekonstruiert werden.

Uwe erklärt: "Der Mensch ist der Schlüssel zum Bild." Technik spiele in diesem Fall eine untergeordnete Rolle, entscheidend sei es, Vertrauen aufzubauen, zuzuhören und die Sensibilität zu besitzen, die richtigen Fragen im richtigen Moment zu stellen.