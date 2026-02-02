14-Jährige beschreibt ihren Peiniger: Dieser Fall prägt Phantombildzeichner Uwe für immer
Mainz - Ein 14-jähriges Mädchen, ein brutaler Übergriff und ein Phantombild, das alles verändern soll: In der neuesten Folge des SWR-Podcasts "Streifenfragen" gewährt Kriminalhauptkommissar Uwe tiefe Einblicke in seine Arbeit.
Wenn Phantombildzeichner Uwe zu seinen Arbeitsmitteln greift, können Striche auf Papier über Freiheit oder Gefängnis entscheiden. Podcast-Host Joost Schmidt wird schnell klar, dass Uwes wichtigstes Werkzeug nicht der Stift, sondern die Empathie ist.
Uwe nimmt die Hörer mit zurück in das Jahr 1997, zu einer seiner ersten Einsätze, die er allein bewältigen musste.
"Man kann sich gedanklich darauf vorbereiten, was man an dem Tag leisten muss, aber dann geht die Tür auf und dann sitzt da ein 14-jähriges Mädchen, [...] das betroffen von der Tat aussieht", erinnert sich Uwe an den Fall, der sein gesamtes Berufsleben geprägt hat.
Das 14-jährige Mädchen sei Opfer einer Vergewaltigung geworden. Aus den bruchstückhaften, traumatischen Erinnerungen des Kindes sollte damals das Gesicht des Täters rekonstruiert werden.
Uwe erklärt: "Der Mensch ist der Schlüssel zum Bild." Technik spiele in diesem Fall eine untergeordnete Rolle, entscheidend sei es, Vertrauen aufzubauen, zuzuhören und die Sensibilität zu besitzen, die richtigen Fragen im richtigen Moment zu stellen.
Phantombild wurde veröffentlicht
"Eine Kopfbedeckung ist sehr schnell abgespeichert und dann arbeitet man sich über die Augen, Nase und Mund vor zu einer Art Rohling", erklärt der Kommissar und Phantombildzeichner. Dabei werde mit Vorlagen gearbeitet, woran sich das Opfer orientieren kann.
"Als es fertig war, hörte man so ein Durchschnaufen", erinnert sich Uwe an die Arbeit mit dem Mädchen. Das Bild sei im Anschluss veröffentlicht worden.
Ob das Phantombild am Ende zum Täter führte und wie Uwe diese belastende Zeit überstanden hat, erfahrt Ihr in der neuen Folge "Ein Phantombild, das alles verändert". Diese steht ab sofort in der ARD Audiothek zur Verfügung.
Titelfoto: Bildmontage: SWR