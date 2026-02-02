Podcast enthüllt Bibis Absturz hinter der Kamera: Wie der YouTube-Traum sie zerstörte
Köln - Sie war für viele die beste Freundin aus dem Internet, bis sie 2022 plötzlich von der Bildfläche verschwand. Jetzt erzählt Bianca Heinicke (32) erstmals offen, was Ruhm, Millionen und Erwartungen wirklich mit ihr gemacht haben.
In dem fünfteiligen ARD-Podcast "Bibis Palace – Freundschaft für Likes" blickt die Influencerin zurück auf ihren kometenhaften Aufstieg mit BibisBeautyPalace, auf enttäuschte Fans und auf den Moment, als alles kippte.
Die Rede ist von der Trennung ihres langjährigen Partners Julian Claßen (32) im Mai 2022. Kurz darauf tauchten Kussbilder mit einem anderen Mann auf, Bibi verschwand von allen Plattformen und Fans hinterfragten ihr einstiges Idol.
Zwar kehrte sie 2024 aus der Social-Media-Pause zurück, doch viele Fragen blieben offen. Heute verrät sie: "Mein Körper hat einfach gesagt: 'Jetzt reicht’s'". Unter all dem Druck funktionieren zu müssen, habe die 32-Jährige sich selbst verloren und einen regelrechten Zusammenbruch erlebt.
"Ich hab mein Leben völlig in eine andere Bahn gelenkt und ich war so überfordert in meinem Kopf mit allem, dass ich überhaupt nicht daran gedacht habe, oh ich habe ja gerade nichts gepostet", erklärt Bibi rückblickend im Podcast.
In dieser Zeit sei sie wieder zurück in ihr altes Kinderzimmer zu ihren Eltern nach Köln gezogen, habe eine Therapie gemacht und die Auszeit genutzt, um all das nachzuholen, wofür in den vergangenen zehn Jahren kein Platz gewesen war. "Diese Pause war für mich eine richtige Befreiung."
Hinter der perfekten Fassade: Bibi längst am Limit
Heute kann Bianca den Frust ihrer Fans verstehen. Gleichzeitig sagt sie: Trotz aller Offenheit seien es immer nur ausgewählte Momente gewesen, die sie bewusst gezeigt hätte. Hinter den Kulissen ihrer Ehe sah es anders aus. "Natürlich gab es Streit … aber das war ja nicht mein Content."
Arbeit und Privatleben sind dabei verschwommen, Kritik an Projekten und Werbepartnern häufte sich, bis der Shitstorm in Internet zu körperlichen Angriffen auf offener Straße mutierte. Von da an machte Bianca immer mehr dicht: "Ich hatte Momente, da hab ich gesagt: Ich hasse Menschen."
Dabei begann alles wie ein großer Traum: 2012 startete Bibi mit 19 Jahren ihren Kanal, baute in kürzester Zeit ein YouTube-Imperium auf und verdiente Millionen. "Je erfolgreicher du wirst, desto höher werden die Ansprüche", sagt sie rückblickend – bis hin zu Luxus, Privatjet und sechsstelligen Werbedeals.
Hinsichtlich ihres alten Weltbilds merkt sie an: "Ich hab gedacht: Dafür lebt man – krass konsumieren." Heute distanziert Bibi sich von diesem Denken und hat ihren Content um 180 Grad gewandelt. Statt Klamotten, Beauty und Villen-Touren stehen bei ihr nun Veganismus, Umweltbewusstsein und Tierschutz auf dem Programm.
Im Nachhinein ist Bibi klar: Heute hätte sie vieles transparenter gemacht. Vor allem eines: dass hinter der Dauer-Happy-Fassade auch nur ein Mensch steckt.
Titelfoto: Christoph Soeder/dpa