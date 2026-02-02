Podcast enthüllt Bibis Absturz hinter der Kamera: Wie der YouTube-Traum sie zerstörte

Köln - Sie war für viele die beste Freundin aus dem Internet, bis sie 2022 plötzlich von der Bildfläche verschwand. Jetzt erzählt Bianca Heinicke (32) erstmals offen, was Ruhm, Millionen und Erwartungen wirklich mit ihr gemacht haben.

Das ehemalige Influencer-Traumpaar Bianca Heinicke (32) und Julian Claßen (32) ließen sich im Jahr 2022 scheiden und lösten damit einen regelrechten Knall im Internet aus. (Archivbild) © Christoph Soeder/dpa

In dem fünfteiligen ARD-Podcast "Bibis Palace – Freundschaft für Likes" blickt die Influencerin zurück auf ihren kometenhaften Aufstieg mit BibisBeautyPalace, auf enttäuschte Fans und auf den Moment, als alles kippte.

Die Rede ist von der Trennung ihres langjährigen Partners Julian Claßen (32) im Mai 2022. Kurz darauf tauchten Kussbilder mit einem anderen Mann auf, Bibi verschwand von allen Plattformen und Fans hinterfragten ihr einstiges Idol.

Zwar kehrte sie 2024 aus der Social-Media-Pause zurück, doch viele Fragen blieben offen. Heute verrät sie: "Mein Körper hat einfach gesagt: 'Jetzt reicht’s'". Unter all dem Druck funktionieren zu müssen, habe die 32-Jährige sich selbst verloren und einen regelrechten Zusammenbruch erlebt.

"Ich hab mein Leben völlig in eine andere Bahn gelenkt und ich war so überfordert in meinem Kopf mit allem, dass ich überhaupt nicht daran gedacht habe, oh ich habe ja gerade nichts gepostet", erklärt Bibi rückblickend im Podcast.

In dieser Zeit sei sie wieder zurück in ihr altes Kinderzimmer zu ihren Eltern nach Köln gezogen, habe eine Therapie gemacht und die Auszeit genutzt, um all das nachzuholen, wofür in den vergangenen zehn Jahren kein Platz gewesen war. "Diese Pause war für mich eine richtige Befreiung."