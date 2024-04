Zwischen Stößchen und Röschen: "Von Hecke zu Hecke" auf RTLZWEI geht mit Staffel 2 an den Start

Berlin - Es wird wieder gebuddelt und gepflanzt! In der zweiten Staffel der Doku-Soap " Von Hecke zu Hecke " auf RTLZWEI gibt es ein Wiedersehen mit lieb gewonnenen Gartenfreunden aus der "Kleingartenanlage Bornholm" mitten in Berlin .

Heide bekommt Besuch von ihren Freundinnen - und eine ihrer Mädels hat eine Überraschung mitgebracht. © RTLZWEI

Unter den Großstädtern auf der Suche nach einer Oase im Grünen sind erneut Elke und Wolfgang. Gleich in Folge eins der neuen Staffel geraten die Berliner Urgesteine beim Unkraut jäten mächtig ins Schwitzen.

Auch Kakteenzüchter Hajo und Mirabellenlikör-Liebhaberin Ingrid kennen Fans der Sendung bereits aus der ersten Staffel.

In den neuen Folgen der Vorabendserie sind aber auch einige Gartenneulinge mit dabei: So etwa das Pärchen Ronny und Steffen, die seit knapp einem Jahr eine Parzelle in der Kleingartenanlage direkt am ehemaligen Mauer-Grenzstreifen gemietet haben.

Oder Cedric, der mit seinen zarten 17 Jahren beweist, dass ein grüner Daumen nicht vom Alter abhängt. Der Jugendliche liebt seinen Schrebergarten und ist ein wandelndes Gartenlexikon.

Von Cedrics Wissen profitiert auch Kumpel Linus, der häufig mit dabei ist, wenn es ins Grüne geht.