300 Randale-Fans kloppen sich bei Amateur-Kick: Mehrere Verletzte und über 30 Festnahmen!

Karlsruhe - Szenen der Gewalt haben am Samstagnachmittag die Oberliga-Partie zwischen der zweiten Mannschaft des Karlsruher SC und dem SSV Reutlingen überschattet.

Am Rande des Fußballspiels in Karlsruhe kam es am Samstagnachmittag zu Ausschreitungen. © Samuel Bader / EinsatzReport24

Kurz vor Anpfiff des Amateur-Kicks in Baden-Württemberg, gegen 15.20 Uhr, lieferten sich mehrere Fans aus beiden Lagern eine körperliche Auseinandersetzung, wie ein Sprecher des Polizeipräsidiums Karlsruhe gegenüber TAG24 erklärte.

Im Zuge der Ausschreitungen vor dem Badenia-Stadion an der Stutenseer Alleee wurden drei Fans sowie eine Polizeibeamtin verletzt.

Insgesamt 36 Randalierer wurden festgenommen und müssen sich nun wegen Landfriedensbruch und Körperverletzung verantworten.

Am Abend gab die Polizei in einer Mitteilung weitere Details zum Gewaltausbruch bekannt. Demnach war eine Meute von rund 150 KSC-Anhängern geschlossen zum Gästeparkplatz aufgebrochen, wo rund 50 von ihnen, teils vermummt, eine Absperrung zum Eingang der Gäste-Fans durchbrachen.

Aus dem Gästeblock strömten daraufhin rund 150 Anhänger nach draußen, ebenfalls in den Eingangsbereich, und kloppten sich daraufhin mit den KSC-Fans und der Polizei. Unter dem Einsatz von Schlagstöcken, Pfefferspray und einer Reiterstaffel konnte die Polizei die rivalisierenden Gruppen schließlich trennen.