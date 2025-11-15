Bald duftet es wieder im Ländle: So viel kostet der Glühwein in diesem Jahr
Von Oliver Schmale
Stuttgart - Glühwein gehört zu den absoluten Klassikern auf dem Weihnachtsmarkt. Die Besucherinnen und Besucher in Baden-Württemberg müssen sich vereinzelt in diesem Jahr auf eine moderate Erhöhung des Preises für das beliebte Heißgetränk einstellen.
Wo wird es etwas teurer?
In Konstanz am Bodensee wurde der Preis leicht angehoben. Hier kostet die Tasse Glühwein nun im Schnitt 4,50 Euro, wie der Veranstalter mitteilte. Es sei teilweise von 4 auf 4,50 Euro und von 4,50 auf 5 Euro erhöht worden. Der Markt, der am 27. November öffnet, habe bereits 2024 komplett auf Mehrweg umgestellt. Das Pfand betrage 2 Euro.
Auf dem Christkindlesmarkt in Ravensburg wird das Heißgetränk teurer und der Preis beträgt in diesem Jahr zwischen vier Euro und 4,50 Euro, wie die Kommune mitteilte. Im Vergleich zum Vorjahr habe sich der Preis um 50 Cent erhöht. Der Christkindlesmarkt startet am 28. November.
Der Christkindlesmarkt in Karlsruhe geht am 24. November los. Hier legen die Beschicker den Preis selbst fest, wie die Kommune mitteilte. "Da die allgemeine Preisentwicklung auch in diesem Jahr angestiegen ist, ist nicht auszuschließen, dass auch der Glühweinpreis steigen könnte", so die Stadtverwaltung. Im Jahr 2024 lag die Spanne für einen Glühwein zwischen 4 und 5 Euro.
Ulm startet am 24. November. Die Einstiegspreise für Glühwein liegen in diesem Jahr bei 4,50 Euro beziehungsweise 5 Euro, wie der Veranstalter mitteilte. Mit über 800.000 Besucherinnen und Besuchern aus Deutschland, Italien, Österreich und der Schweiz sei der Ulmer Weihnachtsmarkt ein großer Wirtschaftsfaktor für die Region.
Wo bleiben die Preise gleich?
In Stuttgart geht es am 26. November los. Nach Angaben der Veranstaltungsgesellschaft in Stuttgart wird die Tasse Glühwein zwischen 3,80 und 5 Euro kosten (ohne Pfand). Die meisten Stände liegen bei 4 bis 4,50 Euro. "Damit liegen wir auch genau im preislichen Rahmen des vergangenen Jahres", wie ein Sprecher mitteilte.
Freiburg ist Frühstarter unter den großen Weihnachtsmärkten. Hier geht es bereits am 20. November los und der Veranstalter geht von gleichbleibenden Preisen aus. 2024 kostete das Glas Glühwein zwischen 4 und 5 Euro, wie die Freiburg Wirtschaft Touristik und Messe (FWTM) mitteilte.
Heidelberg rechnet mit stabilen Preisen. Hier wird der Glühwein bei 4 Euro im Schnitt liegen, wie Heidelberg Marketing mitteilte. Das Tassenpfand betrage 4 Euro. Der Markt öffnet am 24. November seine Buden für die Besucher.
In Mannheim bleiben die Glühweinpreise nach einer Umfrage der Kommune unter den Anbietern gleich und werden zwischen 3,50 und 5 Euro liegen. Der Markt ist ab 24. November geöffnet.
In Heilbronn wurden die Preise im Vorfeld nicht abgefragt. Es werde jedoch davon ausgegangen, dass sich die Glühweinpreise wie im Vorjahr zwischen 4 und 5 Euro bewegen, teilte Heilbronn Marketing mit. Der Markt geht am 25. November los.
