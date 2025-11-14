Ermittler jagen Verdächtige aus eigenen Reihen: Staatsanwaltschaft nach Schüssen durchsucht

Haftbefehle, Durchsuchungen und ein blutiger Anschlag: Die Ermittler jagen Verdächtige aus den eigenen Reihen. Welche Rolle spielt das Wachpersonal dabei?

Von Martin Oversohl Stuttgart - Die baden-württembergische Justiz wird von einem handfesten Korruptionsskandal erschüttert. Es wird gegen sieben Bedienstete der Stuttgarter Staatsanwaltschaft ermittelt, die unter anderem unbefugt Daten weitergegeben haben sollen.



Büros der Stuttgarter Staatsanwaltschaft sind durchsucht worden. (Archivfoto) © Bernd Weißbrod/dpa Gegen einen - nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur ein Wachtmeister – sowie zwei mutmaßliche Auftraggeber wurden Haftbefehle erlassen, sie sitzen in Untersuchungshaft. Die Heilbronner Staatsanwaltschaft hat die Korruptions-Ermittlungen in Stuttgart übernommen. Ihr zufolge wurden Büros und andere Arbeitsplätze sowie private Adressen der Verdächtigen durchsucht. Ihnen wird vorgeworfen, bestechlich gewesen zu sein und Dienstgeheimnisse verletzt zu haben. Bekannt ist bislang, dass die Verdächtigen in einem sogenannten Unterstützungsbereich der Staatsanwaltschaft Stuttgart angestellt sind, es sind also keine Staatsanwälte. Baden-Württemberg Polarlichter knapp verpasst? Das ist die nächste Chance auf das Spektakel im Südwesten Welchen Tätigkeiten die Verdächtigen bei der Stuttgarter Behörde genau nachgegangen sind, dazu schweigen die Ermittler.

Festnahmen auch bei Razzia

Ermittler im Mai am Tatort in Tamm. © 7aktuell.de | Luis Caballero Im Zentrum der Ermittlungen steht ein Anschlag auf einen Security-Mitarbeiter in Tamm (Kreis Ludwigsburg) im Mai. Ein damals 23 Jahre alter Mann war durch Schüsse verletzt worden, fünf Monate später wurden zwei Männer aus den Niederlanden verhaftet. Gegen sie wird wegen versuchten Mordes ermittelt. Nicht ausgeschlossen ist aber, dass die Schüsse von Tamm zu einer ganzen Reihe von Taten gehören. Denn die Ermittlungskommission "Frost" versucht nicht nur, bei dem Anschlag Licht ins Dunkel zu bringen, sie ermittelt auch nach einem Autobrand in Bietigheim-Bissingen am 4. Mai und Schüssen in Ludwigsburg eine Woche zuvor, bei denen niemand verletzt worden war. Bei einer Razzia vor etwas mehr als einer Woche waren mehrere junge Männer aus den Kreisen Esslingen und Ludwigsburg festgenommen worden. Baden-Württemberg Polizeiaufgebot am Wochenende an Bahnhöfen: Das ist der Grund Nach Angaben der Stuttgarter Staatsanwaltschaft sollen sechs von ihnen versucht haben, im April zwei damals 39 und 40 Jahre alte Männer in Ludwigsburg zu töten. Zwei weitere Männer werden verdächtigt, das Auto in Bietigheim angezündet zu haben.

Konkurrenzkampf in der Branche?