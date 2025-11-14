FDP-Anlauf für Volksbegehren gegen "XXL-Landtag" gescheitert

Stuttgart - Die baden-württembergische FDP ist mit ihrem Versuch gescheitert, einen kleineren Landtag über ein Volksbegehren durchzusetzen.

Es sei bei weitem nicht die erforderliche Anzahl an Unterschriften zusammengekommen, sagte der FDP-Landesvorsitzende Hans-Ulrich Rülke (64) in Stuttgart.

Insgesamt hätte die Partei innerhalb von sechs Monaten die Unterschriften von zehn Prozent der Wahlberechtigten im Südwesten zusammentragen müssen - das sind rund 770.000 Menschen.

Hätte sie das geschafft, wäre der Gesetzentwurf dem Landtag zur Abstimmung vorgelegt worden.

Nach Angaben Rülkes unterschrieben aber nur rund 40.000 Menschen. Das Verfahren sei zu umständlich, die Stadtverwaltungen nicht selten überfordert gewesen, bemängelte er.