Bombe in Rastatt! Bahnstrecke dicht, Ersatzbusse im Einsatz

Rastatt - Eine Bombenentschärfung auf der wichtigen Bahnstrecke zwischen Karlsruhe und Basel - das ist keine gute Nachricht für Reisende. In Rastatt muss am Wochenende ein Blindgänger unschädlich gemacht und dafür der Zugverkehr zwischen den Bahnhöfen Karlsruhe und Baden-Baden eingestellt werden.

Zwischen Karlsruhe und Baden-Baden fahren am Sonntag zeitweise keine Züge. (Symbolfoto) © dpa | Uli Deck

Nach Angaben der Deutschen Bahn fährt am Sonntag nach 11 Uhr kein Zug mehr. Wenn alles reibungslos verläuft, kann die Sperrung ab 15 Uhr aufgehoben werden, und Züge dürfen wieder fahren.

Bahnreisende müssen zwischen Karlsruhe und Baden-Baden Busse nutzen. Diese fahren einmal pro Stunde jeweils zur 15. Minute ab - also um 11.15 Uhr, 12.15 Uhr, 13.15 Uhr und 14.15 Uhr. In Baden-Baden starten die Busse ebenfalls einmal stündlich zur 35. Minute jeweils um 11.35 Uhr, 12.35 Uhr, 13.35 Uhr und 14.35 Uhr.

Die Busse halten nicht in Rastatt und fahren ohne Zwischenstopp zwischen Karlsruhe und Baden-Baden hin und her. Die reine Fahrtzeit beträgt laut Bahn etwa 35 Minuten.

Die Reisezeit verlängert sich entsprechend, wie der Bahnsprecher weiter sagte. Wer aus Rastatt nach Baden-Baden beziehungsweise Karlsruhe kommen will, muss einen Bus-Schienenersatzverkehr der Albtal-Verkehrs-Gesellschaft nutzen.