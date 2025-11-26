Familien-Drama in Reutlingen: Mann soll Ehefrau, zwei Söhne und seine Schwester getötet haben
Von David Nau
Reutlingen - Ein Mann soll im Großraum Reutlingen seine Ehefrau, seine beiden Söhne, seine Schwester und dann sich selbst getötet haben. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, wurden die Toten am Dienstag in Reutlingen, Pfullingen und St. Johann in Baden-Württemberg gefunden.
Nach Angaben von Polizei und Staatsanwaltschaft wird "wegen des Verdachts eines innerfamiliären Tötungsdelikts" ermittelt. Tatverdächtig sei der 63 Jahre alte Deutsche, Hinweise auf einen Fremdtäter gebe es derzeit keine.
Wie die Polizei mitteilte, hatte zunächst eine Pflegekraft am Dienstagmorgen die leblose Schwester des Mannes in ihrer Wohnung in Reutlingen gefunden. Die 60 Jahre alte Frau habe keine Schussverletzungen aufgewiesen, sagte ein Polizeisprecher. Man müsse nun prüfen, woran die Frau gestorben sei.
Schnell habe sich ein Verdacht gegen den Bruder der Frau ergeben.
Bei der Durchsuchung von dessen Wohnhaus in Pfullingen fanden Spezialeinsatzkräfte am Dienstagabend die Leichen des 63-Jährigen und seiner 57 Jahre alten Ehefrau. Beide hätten Schussverletzungen aufgewiesen, die mutmaßliche Tatwaffen fanden die Ermittler neben den Toten.
Polizei fand Leiche der beiden Söhne
Anschließend durchsuchten die Einsatzkräfte die Firmenräume des Mannes in St. Johann. Dort fanden sie die Leichen der 27 und 29 Jahre alten Söhne des Mannes. Auch sie hätten Schussverletzungen.
Bislang unklar sind das Motiv sowie der zeitliche Ablauf der Taten. Auch ob der Mann die Waffe als Jäger legal besaß, werde derzeit geprüft. Zudem ist unklar, ob weitere Personen oder Umstände möglicherweise indirekt eine Rolle gespielt haben.
Die Ermittlungen von Polizei und Staatsanwaltschaft laufen.
Erstmeldung: 13.26 Uhr, aktualisiert um 14.42 Uhr.
Normalerweise berichtet TAG24 nicht über Suizide. Da es sich jedoch um einen mutmaßlich erweiterten Selbstmord handelt, hat sich die Redaktion entschieden, es doch zu thematisieren.
Solltet Ihr selbst von Selbsttötungsgedanken betroffen sein, findet Ihr bei der Telefonseelsorge rund um die Uhr Ansprechpartner, natürlich auch anonym. Telefonseelsorge: 08001110111 oder 08001110222 oder 08001110116123.
Titelfoto: Marijan Murat/dpa