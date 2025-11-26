Familien-Drama in Reutlingen: Mann soll Ehefrau, zwei Söhne und seine Schwester getötet haben

Reutlingen - Ein Mann soll im Großraum Reutlingen seine Ehefrau, seine beiden Söhne, seine Schwester und dann sich selbst getötet haben. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, wurden die Toten am Dienstag in Reutlingen, Pfullingen und St. Johann in Baden-Württemberg gefunden.

Ermittelt werde laut Polizei und Staatsanwaltschaft "wegen des Verdachts eines innerfamiliären Tötungsdelikts". (Symbolfoto) © Marijan Murat/dpa

Nach Angaben von Polizei und Staatsanwaltschaft wird "wegen des Verdachts eines innerfamiliären Tötungsdelikts" ermittelt. Tatverdächtig sei der 63 Jahre alte Deutsche, Hinweise auf einen Fremdtäter gebe es derzeit keine.

Wie die Polizei mitteilte, hatte zunächst eine Pflegekraft am Dienstagmorgen die leblose Schwester des Mannes in ihrer Wohnung in Reutlingen gefunden. Die 60 Jahre alte Frau habe keine Schussverletzungen aufgewiesen, sagte ein Polizeisprecher. Man müsse nun prüfen, woran die Frau gestorben sei.

Schnell habe sich ein Verdacht gegen den Bruder der Frau ergeben.

Bei der Durchsuchung von dessen Wohnhaus in Pfullingen fanden Spezialeinsatzkräfte am Dienstagabend die Leichen des 63-Jährigen und seiner 57 Jahre alten Ehefrau. Beide hätten Schussverletzungen aufgewiesen, die mutmaßliche Tatwaffen fanden die Ermittler neben den Toten.