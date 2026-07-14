Junge Mutter von Zug erfasst: Jetzt ist klar, ob die Ampel rot war

Leingarten - Nach der Tragödie im Landkreis Heilbronn in Baden-Württemberg, bei dem eine Mutter (†26) in Leingarten ums Leben gekommen ist, herrscht nun Klarheit über die Umstände.

Die Ampel zeigte vor dem Unglück auf Rot. (Symbolbild) © Hauke-Christian Dittrich/dpa

Das Polizeipräsidium Heilbronn teilte mit, dass die Frau die Gleise bei Rot überquert hat.

Sowohl das akustische als auch das optische Signal an dem Übergang seien nach bisherigem Ermessen intakt gewesen, so ein Polizeisprecher.

Die Mutter hatte ihrem zweijährigen Kind noch das Leben gerettet, indem sie den Kinderwagen noch von sich stieß, kurz bevor sie von der Bahn erfasst wurde.

Die Ermittlungen sind trotz der neuen Erkenntnisse noch nicht abgeschlossen.