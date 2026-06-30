Seltener Nachwuchs im Südwesten: Fischadler-Jungen Luke und Leila sind da

Rastatt - Letztes Jahr waren die Eier des einzigen Fischadlerpaares im Südwesten aufgefressen worden, dieses Jahr hat es wieder geklappt mit dem Nachwuchs. Zwei Küken schlüpften und sind inzwischen fünf Wochen alt, sagte Projektleiter Daniel Schmidt-Rothmund vom Naturschutzbund (NABU) Baden-Württemberg.

Die Fischadler-Jungen Luke und Leila wurden nun beringt. © Carolin Thorwarth/Nabu Baden-Württemberg/dpa

Umweltstaatssekretär und "Star-Wars"-Fan Andre Baumann schlug Luke und Leia als Namen vor. Der Grünen-Politiker sagte laut NABU-Mitteilung:

"Ganz ohne Spezialeffekte haben die Fischadler ihre Jungen aufgezogen und gegen Feinde verteidigt. Die Rückkehr der Fischadler nach Baden-Württemberg belegt, dass Visionen wahr werden können, wenn Fachwissen und Leidenschaft zusammenkommen." Er wünsche dem NABU und dem Projektteam weiter viel Erfolg, so Baumann. "Möge die Macht der Natur weiter mit Luke und Leia sein."

Für die Beringung war ein sogenannter Horstbetreuer zum Nest bei Rastatt geklettert, hatte die Jungen, begleitet vom Protest der Elterntiere, in einen Sack gesteckt und am Boden mit den Ringen versehen. Danach wurden die Kleinen wieder nach oben befördert.

Die Eltern, Mama Chronos und Papa Kepler, hätten das ganze Geschehen aus sicherer Entfernung beobachtet und nahmen danach die Versorgung der Küken wieder auf. Die kleinen, schon gefiederten Fischadler sind noch auf Fütterung angewiesen. Mit etwa acht Wochen fliegen sie aus.