Seltener Nachwuchs im Südwesten: Fischadler-Jungen Luke und Leila sind da

❤️
😂
😱
🔥
😥
👏

Nach dem Verlust der Eier im Vorjahr gibt es nun wieder Nachwuchs beim einzigen Fischadlerpaar im Südwesten. Zwei Küken wurden jetzt beringt.

Von Anika von Greve-Dierfeld

Rastatt - Letztes Jahr waren die Eier des einzigen Fischadlerpaares im Südwesten aufgefressen worden, dieses Jahr hat es wieder geklappt mit dem Nachwuchs. Zwei Küken schlüpften und sind inzwischen fünf Wochen alt, sagte Projektleiter Daniel Schmidt-Rothmund vom Naturschutzbund (NABU) Baden-Württemberg. 

Die Fischadler-Jungen Luke und Leila wurden nun beringt.
Die Fischadler-Jungen Luke und Leila wurden nun beringt.  © Carolin Thorwarth/Nabu Baden-Württemberg/dpa

Umweltstaatssekretär und "Star-Wars"-Fan Andre Baumann schlug Luke und Leia als Namen vor. Der Grünen-Politiker sagte laut NABU-Mitteilung:

"Ganz ohne Spezialeffekte haben die Fischadler ihre Jungen aufgezogen und gegen Feinde verteidigt. Die Rückkehr der Fischadler nach Baden-Württemberg belegt, dass Visionen wahr werden können, wenn Fachwissen und Leidenschaft zusammenkommen." Er wünsche dem NABU und dem Projektteam weiter viel Erfolg, so Baumann. "Möge die Macht der Natur weiter mit Luke und Leia sein."

Für die Beringung war ein sogenannter Horstbetreuer zum Nest bei Rastatt geklettert, hatte die Jungen, begleitet vom Protest der Elterntiere, in einen Sack gesteckt und am Boden mit den Ringen versehen. Danach wurden die Kleinen wieder nach oben befördert.

Seniorin will sich Schuhe ausziehen und stürzt 50 Meter tief: Lebensgefahr!
Baden-Württemberg Seniorin will sich Schuhe ausziehen und stürzt 50 Meter tief: Lebensgefahr!

Die Eltern, Mama Chronos und Papa Kepler, hätten das ganze Geschehen aus sicherer Entfernung beobachtet und nahmen danach die Versorgung der Küken wieder auf. Die kleinen, schon gefiederten Fischadler sind noch auf Fütterung angewiesen. Mit etwa acht Wochen fliegen sie aus.

Wird ein zweites Fischadlerpaar im Südwesten brüten?

NABU-Projektleiter Daniel Schmidt-Rothmund freut sich über den Fischadler-Nachwuchs.
NABU-Projektleiter Daniel Schmidt-Rothmund freut sich über den Fischadler-Nachwuchs.  © Carolin Thorwarth/Nabu Baden-Württemberg/dpa

Im Jahr 2023 brütete mit den aus Sachsen-Anhalt stammenden Eltern nach mehr als 115 Jahren erstmals wieder ein Fischadlerpaar in Baden-Württemberg. Im ersten Jahr flogen Balbü und Kju aus, im zweiten Fuchur, Artax und Luna. Zum Nachwuchs im vergangenen Jahr kam es nicht, nachdem vermutlich ein Baummarder das Nest erklommen und leer geräubert hatte.

"Dramen im Nest gibt es immer wieder", sagte der NABU-Landesvorsitzende Johannes Enssle. Wichtig sei, in Baden-Württemberg beim Artenschutz voranzukommen.

"Angesichts des dramatischen Artensterbens ist der Fischadler-Nachwuchs ein toller Lichtblick mit einer Botschaft: Dranbleiben lohnt sich. Geduld, Leidenschaft und Ausdauer zahlen sich aus."

Alt-AKW in Beznau nahe deutscher Grenze wegen Hitze abgeschaltet
Baden-Württemberg Alt-AKW in Beznau nahe deutscher Grenze wegen Hitze abgeschaltet

Was aus den fünf Jungen der ersten zwei Jahre geworden ist, weiß Schmidt-Rothmund nicht. Wann sich ein zweites Fischadlerpaar im Südwesten ansiedeln könnte, ist ebenfalls ungewiss. Im Ortenaukreis und der Region um Offenburg habe sich kürzlich zwar ein zweites Paar herumgetrieben – ob es sich niederlässt oder weiterzieht, bleibe abzuwarten.

Titelfoto: Carolin Thorwarth/Nabu Baden-Württemberg/dpa

Mehr zum Thema Baden-Württemberg: