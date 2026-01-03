Seniorin verliert beim Ausparken die Kontrolle: Peugeot steckt auf Treppe fest

Karlsruhe - Im Südwesten haben Schnee und Eis am Freitag und Samstag für jede Menge Unfälle gesorgt. In Karlsruhe erwischte es eine Seniorin.

Was nun? Der Wagen hing an einem Treppengeländer fest. © Tim Müller / EinsatzReport24

Die Frau war am Nachmittag gegen 14 Uhr mit ihrem weißen Peugeot im Stadtteil Durlach unterwegs.

Laut TAG24-Informationen wollte die Fahrerin in der Straße "In der Tasch" rückwärts aus einer Grundstückseinfahrt rangieren.

Bei starkem Schneefall verlor die Dame offenbar die Kontrolle über ihren kleinen Flitzer, fuhr über einen Bordstein, rammte ein Verkehrsschild und rutschte rückwärts die Stufen einer Treppe hinunter.

Bilder vom Unfallort zeigen, wie der Peugeot in Schieflage an einem Treppengeländer zum Stehen kam.