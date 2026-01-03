Schnee und Eis sorgen für Unfälle mit mehreren Verletzten im Südwesten

Stuttgart - Bei Schnee und Glätte ist es in Baden-Württemberg zu Unfällen mit mehreren Verletzten gekommen.

Gefährliches Blitzeis führte am Freitagabend bei Willstätt-Sand im Ortenaukreis zu einem Frontalzusammenstoß zweier Autos. © Esther Busch / EinsatzReport24

Wie die Polizei mitteilte, wurde ein Mädchen (15) bei Willstätt (Ortenaukreis) am Freitagabend bei einer Kollision auf glatter Straße schwer verletzt.

Sechs weitere Menschen wurden bei dem Unfall leicht verletzt. Beim Abfahren von der Bundesstraße geriet ein Fahrer (41) mit seinem Wagen auf die Gegenfahrbahn - und kollidierte fast frontal mit einem entgegenkommenden Auto. Alle sieben Verletzten kamen in ein Krankenhaus.

Im Neckar-Odenwald- und im Main-Tauber-Kreis rückte die Polizei nach eigenen Angaben seit Freitagabend zu 46 Einsätzen aus. Auf glatter Straße geriet etwa in Mosbach (Neckar-Odenwald-Kreis) ein Fahrer mit seinem Auto in den Gegenverkehr. Sein Wagen stieß mit einem entgegenkommenden Fahrzeug zusammen. Der Beifahrer erlitt laut Polizei vermutlich einen Beckenbruch und kam in ein Krankenhaus.

Bei anderen Unfällen rutschten Lastwagen quer über die Straße und kamen zum Stehen - was teils zu erheblichen Verkehrsbehinderungen führte.