Experten warnen vor Betrug: So sicher ist die Landtagswahl im Südwesten

Stuttgart - China, Russland, USA – Experten warnen vor der Einflussnahme auf Wahlen auch in Deutschland. Wie wird die Landtagswahl in Baden-Württemberg vor Betrug geschützt?

Bei der Landtagswahl 2026 werden zwei Stimmen anstatt einer angekreuzt. Gewählt werden kann bereits ab 16 Jahren. © Marijan Murat/dpa

Am Sonntag, dem 8. März, sind gut 7,7 Millionen Wahlberechtigte aufgerufen, einen neuen Landtag zu wählen. Da es zahlreiche Möglichkeiten des Wahlbetrugs gibt, schreibt das Wahlrecht laut Landeswahlleiterin Cornelia Nesch einige Maßnahmen vor, um die Wahl zu schützen.

Grundsätzlich ist die Wahl demnach öffentlich: Sowohl das Wahlgeschehen im Wahllokal als auch die spätere Auszählung kann von Interessierten beobachtet und damit auch nachvollzogen werden. Dies gilt auch für die Auszählung der Briefwahlstimmen und für die Sitzungen aller Wahlausschüsse zur Feststellung des endgültigen Wahlergebnisses.

Zur Urnenwahl zugelassen werde nur, wer seine Wahlbenachrichtigung im Wahllokal abgebe, schreibt Nesch.

Der Wahlvorstand könne zusätzlich noch verlangen, den Personalausweis oder den Reisepass zu sehen. Die Wahlbenachrichtigungen werden an die Wohnanschrift der Wähler geschickt.