Diese 21 Parteien treten zur Landtagswahl im Südwesten an

Stuttgart - In wenigen Tagen wählen die Menschen im Südwesten einen neuen Landtag - und haben dabei auf dem Wahlzettel eine große Auswahl.

Zum ersten Mal können in diesem Jahr auch 16 und 17 Jahre alte Jugendliche ihre Stimme abgeben. (Symbolfoto) © Uli Deck/dpa

Nach Angaben des Innenministeriums hat der Landeswahlausschuss die Landeslisten von 21 Parteien zur Wahl zugelassen - und damit alle eingereichten.

Die Landeslisten der Parteien können die Menschen mit der Zweitstimme wählen. Die Stimme entscheidet über die künftige Sitzverteilung im Landtag.

Das Kreuz für die Zweitstimme können die Wählerinnen und Wähler in der rechten Spalte des Wahlzettels setzen.

Auf den Landeslisten stehen laut Innenministerium insgesamt 657 Menschen.