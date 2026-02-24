Hagel, Özdemir oder Frohnmaier? Das große TV-Triell steht an

Stuttgart - Auch wenn der Wahlkampf in Baden-Württemberg über lange Zeit eher dahinplätscherte: Nun kommt doch noch ein wenig Bewegung in die Sache. Am Dienstagabend streiten sich die Spitzenkandidaten der drei umfragestärksten Parteien CDU , Grüne , AfD um die Zukunft des Landes.

Manuel Hagel (37, l., CDU) und Cem Özdemir (60, Grüne) wollen Ministerpräsident werden. © Christoph Schmidt/dpa

Die Grünen holen in Umfragen in der Wählergunst auf, auch wenn die CDU mit Abstand stärkste Kraft bleibt. Wäre bereits an diesem Sonntag Landtagswahl, kämen die Grünen auf 22 Prozent der Stimmen, wie die "Bild"-Zeitung unter Berufung auf eine repräsentative Insa-Umfrage am Montag berichtete.

Damit verringern die Grünen den Abstand zur CDU, die bei 28 Prozent liegt, auf sechs Prozentpunkte. Bei den letzten Insa-Umfragen war der Abstand noch größer.

Da kommt dem SWR-TV-Format "Die Debatte - wer überzeugt Baden-Württemberg?" eine besondere Bedeutung zu. Hunderttausende werden die Live-Debatte am Dienstagabend auf dem Sofa verfolgen.

Viele dieser Zuschauer haben sich noch nicht entschieden, wem sie ihre Stimme in knapp zwei Wochen geben wollen.

Die Kandidaten Manuel Hagel (37, CDU) und Markus Frohnmaier (34, AfD) kennen noch nicht so viele wie den Grünen-Spitzenkandidaten Cem Özdemir (60) - ihnen bietet die Sendung die Chance, an Bekanntheit ordentlich zuzulegen.