Hagel, Özdemir oder Frohnmaier? Das große TV-Triell steht an
Von Nico Pointner
Stuttgart - Auch wenn der Wahlkampf in Baden-Württemberg über lange Zeit eher dahinplätscherte: Nun kommt doch noch ein wenig Bewegung in die Sache. Am Dienstagabend streiten sich die Spitzenkandidaten der drei umfragestärksten Parteien CDU, Grüne, AfD um die Zukunft des Landes.
Die Grünen holen in Umfragen in der Wählergunst auf, auch wenn die CDU mit Abstand stärkste Kraft bleibt. Wäre bereits an diesem Sonntag Landtagswahl, kämen die Grünen auf 22 Prozent der Stimmen, wie die "Bild"-Zeitung unter Berufung auf eine repräsentative Insa-Umfrage am Montag berichtete.
Damit verringern die Grünen den Abstand zur CDU, die bei 28 Prozent liegt, auf sechs Prozentpunkte. Bei den letzten Insa-Umfragen war der Abstand noch größer.
Da kommt dem SWR-TV-Format "Die Debatte - wer überzeugt Baden-Württemberg?" eine besondere Bedeutung zu. Hunderttausende werden die Live-Debatte am Dienstagabend auf dem Sofa verfolgen.
Viele dieser Zuschauer haben sich noch nicht entschieden, wem sie ihre Stimme in knapp zwei Wochen geben wollen.
Die Kandidaten Manuel Hagel (37, CDU) und Markus Frohnmaier (34, AfD) kennen noch nicht so viele wie den Grünen-Spitzenkandidaten Cem Özdemir (60) - ihnen bietet die Sendung die Chance, an Bekanntheit ordentlich zuzulegen.
Bühne für die AfD
Özdemir ist bislang Umfragen zufolge der Underdog in diesem Wahlkampf, auch wenn der Abstand zur CDU etwas schmilzt. Der Grünen-Spitzenkandidat gilt zudem als begnadeter Rhetoriker - und muss liefern, wenn er bis zum Wahlsonntag noch aufholen will.
Auch die Einladung der AfD macht das TV-Format besonders. Spricht man mit dem AfD-Spitzenkandidaten Frohnmaier, hat man das Gefühl, dass der Gewinner des Triells bereits feststeht: nämlich Frohnmaier und seine AfD. Und zwar allein aufgrund der Tatsache, dass sie auch dabei sind.
Das Triell hat im Vorfeld einige Diskussionen ausgelöst. Man gebe einer Partei, die in Baden-Württemberg vom Verfassungsschutz als rechtsextremistischer Verdachtsfall eingestuft wird, damit eine große Bühne, lautet die Kritik.
Fakt ist: Es ist extrem unwahrscheinlich, dass Frohnmaier den Ministerpräsidenten stellt. Keine der anderen Fraktionen im Landtag will mit der AfD zusammenarbeiten.
Am 8. März wird der neue Landtag gewählt. Am Dienstag, um 20.15 Uhr, läuft das große Triell "Die Debatte - wer überzeugt Baden-Württemberg?" im SWR.
Titelfoto: Christoph Schmidt/dpa