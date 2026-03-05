Kurz vor BaWü-Landtagswahl: Viele Wähler noch unentschlossen

Stuttgart - Kurz vor der Landtagswahl in Baden-Württemberg haben noch immer viele Wählerinnen und Wähler nicht entschieden, ob und wie sie abstimmen wollen.

Viele Wähler sind noch unentschlossen, wo sie ihre Kreuze setzen. Die FDP-Anhänger sind sich einer Umfrage zufolge am unsichersten. © Marijan Murat/dpa

In einer repräsentativen Umfrage des Meinungsforschungsinstituts YouGov im Auftrag der Deutschen Presse-Agentur gaben 22 Prozent der Befragten an, sich erst zu einem späteren Zeitpunkt endgültig festlegen zu wollen.

73 Prozent erklärten, sie hätten sich schon abschließend entschieden, fünf Prozent antworteten mit "weiß nicht".

Für die repräsentative Umfrage befragte das Meinungsforschungsinstitut YouGov vom 25. Februar bis 3. März 1.010 Wahlberechtigte ab 16 Jahren in Baden-Württemberg. Die Fehlertoleranz liegt zwischen 1,3 und 3,1 Prozentpunkten.

In bestimmten Wählergruppen ist die Unsicherheit über die eigene Wahlentscheidung stärker ausgeprägt als in anderen. So gab unter den befragten Frauen etwa jede Vierte an, noch unentschlossen zu sein. Und auch unter den FDP-Anhängern gibt es offenbar größere Unsicherheiten. Fast jeder dritte Befragte, der bei der vergangenen Landtagswahl der FDP seine Stimme gegeben hatte, ist der Umfrage zufolge noch unsicher, wen er wählen soll.

Die hohe Zahl an Unentschlossenen kurz vor der Wahl ist aus Sicht des Freiburger Politikforschers Michael Wehner nicht unüblich. Studien zeigten schon länger, dass die Zahl der Spätentscheider zugenommen habe - wie auch die Zahl der Wechselwähler. "Insofern muss man klar und deutlich sagen: Die Messe ist noch nicht gelesen", sagt er.

Das Rennen um den Wahlsieg sei weiter offen. Ein Fünftel aller Wahlberechtigten sei nicht zu vernachlässigen, so Wehner. "Da kann sich ein Wahlergebnis in die eine oder die andere Richtung verändern."