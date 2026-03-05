Landtagswahl in Baden-Württemberg: Morddrohungen gegen Manuel Hagel

Kurz vor der Landtagswahl in Baden-Württemberg am Sonntag zeichnet sich ein enges Rennen zwischen CDU und Grünen ab.

Stuttgart - Kurz vor der Landtagswahl in Baden-Württemberg am Sonntag zeichnet sich ein enges Rennen zwischen CDU und Grünen ab. Die AfD kann derweil auf starke Zugewinne hoffen.

Wer gewinnt die Landtagswahl in Baden-Württemberg am Sonntag? © Marijan Murat/dpa Laut neuester INSA-Umfrage (im Auftrag von Bild) hat die CDU um Spitzenkandidat Manuel Hagel (37) mit 27 Prozent derzeit knapp die Nase vorn. Die Grünen, Wahlsieger der letzten Landtagswahl, stehen demnach bei 24 Prozent. 2021 waren es am Ende noch 32,6 Prozent. Mit Cem Özdemir (60) wollen die Grünen dennoch erneut die Staatskanzlei verteidigen. Einen großen Stimmenzuwachs erhofft sich derweil die AfD, die Markus Frohnmaier (35) ins Rennen um den Ministerpräsidentenposten geschickt hat. Kam die Partei 2021 noch auf 9,7 Prozent, steht sie in der neuesten Umfrage bei 20 Prozent. Während SPD und FDP mit Stimmenverlusten rechnen müssen, kann die Linke mit derzeit sechs Prozent auf einen Wiedereinzug in den Landtag hoffen (2021: 3,6 Prozent). Landtagswahl Baden-Württemberg 2026 Frohnmaier weist alle Vorwürfe zur AfD-Vetternwirtschaft zurück Alle Informationen rund um die Landtagswahl in Baden-Württemberg findet Ihr hier im TAG24-Liveticker.



5. März, 16.06 Uhr: Noch unentschlossene Wähler können Wahl-O-Mat nutzen

Der beliebte Wahl-O-Mat kommt auch bei der Landtagswahl in Baden-Württemberg zum Einsatz. Anhand von 38 Thesen können noch unentschlossene Wähler vergleichen, welche der 21 zur Wahl stehenden Parteien ihre politische Position am besten abbildet.

Der Wahl-O-Mat kann bei der Wahlentscheidung hilfreich sein. © Marijan Murat/dpa

5. März, 15.34 Uhr: Jeder Fünfte in Baden-Württemberg unentschlossen

Kurz vor der Landtagswahl in Baden-Württemberg haben noch immer viele Wählerinnen und Wähler nicht entschieden, ob und wie sie abstimmen wollen. In einer repräsentativen Umfrage des Meinungsforschungsinstituts YouGov im Auftrag der Deutschen Presse-Agentur gaben 22 Prozent der Befragten an, sich erst zu einem späteren Zeitpunkt endgültig festlegen zu wollen. 73 Prozent erklärten, sie hätten sich schon abschließend entschieden, fünf Prozent antworteten mit "weiß nicht". Mehr dazu findet Ihr im Artikel "Kurz vor Landtagswahl in Baden-Württemberg: Viele Wähler noch unentschlossen".

5. März, 15.29 Uhr: Vetternwirtschaft-Vorwürfe belasten AfD-Wahlkampf

Die Vorwürfe einer Vetternwirtschaft innerhalb der AfD belasten den Wahlkampf der Partei. AfD-Spitzenkandidat Markus Frohnmaier (35) hat derweil bestätigt, dass auch seine Frau für einen Parteikollegen arbeite. "Von Vetternwirtschaft, unzulässigen Anstellungen oder zwielichtigen Absprachen kann keine Rede sein", sagte Frohmaier am Donnerstag. Weitere Infos dazu könnt Ihr im Artikel "Frohnmaier weist alle Vorwürfe zur AfD-Vetternwirtschaft zurück" nachlesen.

AfD-Spitzenkandidat Markus Frohnmaier (35). © Malin Wunderlich/dpa

Laut Zahlen des Statistischen Landesamts bewerben sich bei dieser Landtagswahl insgesamt 1184 Personen auf einen Sitz im Landtag. Der Frauenanteil beträgt dabei 32,9 Prozent (390 Frauen). Zudem treten vier diverse Kandidaten an. Der Großteil (531) der Kandidaten tritt dabei nur in einem der 70 Wahlkreis an. 177 wollen über die Landesliste ihrer Partei ins Parlament einziehen, 476 Kandidaten versuchen ihr Glück mit beiden Methoden.

Unter allen 1184 Kandidaten, die am Sonntag zur Wahl stehen, befinden sich 390 Frauen. © Bernd Weißbrod/dpa

Bei der Landtagswahl am Sonntag greif erstmals das neue Wahlrecht, das im April 2022 beschlossen wurde. Neben einer Absenkung des Wahlalters auf 16 Jahre (siehe Eintrag zuvor), können Wähler nun - wie auch beider Bundestagswahl - eine Erst- und eine Zweitstimme verteilen. Zuvor war es lediglich möglich, einer Person in einem der 70 Wahlkreise eine Stimme zu geben. Der Kandidat mit den meisten Stimmen zog in den Landtag ein. Nun kann mit der Erststimme ein Direktkandidat gewählt werden, mit der Zweitstimme eine Partei. Überhangs- und Ausgleichsmandate sind die Folge. Weitere Infos zum neuen Wahlrecht findet Ihr auf der Website der Landeszentrale für politische Bildung.

5. März, 15.06 Uhr: So viele Stimmberechtigte, wie noch nie

Aufgrund der Absenkung des Wahlalters auf 16 Jahre, dürfen bei der Landtagswahl am Sonntag so viele Menschen ihre Stimme abgeben, wie noch nie. Laut Statistischem Landesamt sind rund 7,7 Millionen Menschen wahlberechtigt. Davon entfallen 8,4 Prozent (rund 650.000 Wähler) auf die Altersgruppe der 16- bis 17-Jährigen, die diesmal erstmals an einer Landtagswahl teilnehmen dürfen.

Bei der Landtagswahl in Baden-Württemberg sind rund 7,7 Millionen Menschen stimmberechtigt. (Symbolbild) © Marijan Murat/dpa

5. März, 14.59 Uhr: Thema Wirtschaft bei dieser Wahl besonders wichtig

Besonders ausschlaggebend für die Wahlentscheidung im "Ländle" ist diesmal das Thema Wirtschaft. Angesichts der wirtschaftlich angespannten Zeit in ganz Deutschland zittert insbesondere die Automobilindustrie um Stützpfeiler wie die Mercedes-Benz Group AG oder Porsche um ihre Arbeitsplätze. Um die Wirtschaft wieder anzukurbeln wurde im Vorfeld der Landtagswahl viel über die Errichtung sogenannter Sonderwirtschaftszonen debattiert, etwa in der SWR-Wahlarena Ende Februar.

Das Mercedes-Werk im Stuttgarter Stadtbezirk Untertürkheim. (Archivbild) © Marijan Murat/dpa

5. März, 14.43 Uhr: Morddrohungen gegen Manuel Hagel

CDU-Spitzenkandidat Manuel Hagel (37). © Michael Kappeler/dpa